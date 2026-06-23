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Fútbol a toda hora: La función del Galaxy S26 Ultra para ver partidos de reojo durante el trabajo

Con fiebre mundialera en pleno apogeo, el Galaxy S26 Ultra puede llevarte directamente a la cancha de tus partidos favoritos y así no perderte de ninguna jugada. Descubre más a continuación.

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

Cuando hay época de partidos todo se juega en simultáneo: reuniones en medio de jugadas importantes, traslados que parecen alargue y justo el partido que estabas esperando entra en su mejor momento. Pero con el Galaxy S26 Ultra, siempre estás en la cancha.

Gracias a su Pantalla de Privacidad, puedes ver el partido, revisar el marcador o repetir una jugada clave sin que los de al lado se enteren.

¿Cómo funciona?

Es simple: Activas la Pantalla de Privacidad y solo tú puedes ver el contenido del teléfono, los demás…verán la pantalla oscura.

Así, aunque estés en la oficina o una reunión, puedes seguir el partido de reojo, sin levantar sospechas. Porque en época de futbol, perderse un gol no es opción. Velo en modo discreto con pantalla de privacidad.

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