“Le gritaban ‘therian’”: La denuncia de presunta agresión grupal a niña de 10 años que alerta a colegio en Temuco

La madre de una alumna de 10 años acusó que la menor fue víctima de una agresión masiva al interior del Instituto Claret. Desde el establecimiento señalaron que “teniendo en consideración lo que se puede apreciar en las grabaciones, no se aprecia la ejecución de actos que puedan ser considerados como hechos de violencia física”.

Una denuncia por presunta violencia escolar remece a Temuco, en la región de La Araucanía. La madre de una estudiante de 10 años acusó que la menor fue víctima de una agresión masiva al interior de su colegio.

Según detalló la mujer al medio Sabes.cl, los hechos ocurrieron durante el recreo del pasado 18 de junio en el Instituto Claret.

Daniela Retamal, madre de la estudiante de quinto básico, aseguró que todo comenzó cuando su hija salió al patio utilizando un disfraz de gato con máscara, elemento que habría sido autorizado previamente por el colegio en el contexto del último día del semestre.

Según la apoderada, apenas la niña llegó al patio, comenzó a ser observada y rodeada por estudiantes de distintos cursos.

“En cuestión de segundos, la situación escaló hasta transformarse en una agresión masiva” , sostuvo la madre, quien afirma que entre 60 y más de 100 alumnos participaron en el ataque.

Madre denuncia masiva agresión a hija en Temuco

La denuncia señala que la menor habría sido golpeada, empujada, tironeada del cabello y perseguida por otros estudiantes mientras algunos le gritaban “es un therian”.

La familia asegura que la niña pidió ayuda reiteradamente, pero que ningún adulto intervino de manera inmediata.

Finalmente, la estudiante habría logrado salir del lugar gracias a la ayuda de una compañera, aunque continuó siendo seguida por otros alumnos hasta encontrarse con un inspector.

Otro de los antecedentes que generó molestia en la familia ocurrió cuando acudieron al recinto para conocer el estado de salud de su hija. Según relataron, observaron a una funcionaria utilizando la máscara de gato que la menor llevaba al momento de la agresión.

“Observé que una de ellas mantenía puesta la máscara correspondiente al disfraz utilizado por mi hija. Para nosotros era una burla a la situación”, afirmó la madre.





La respuesta del colegio a denuncia de madre

A través de un comunicado difundido a la comunidad educativa, el Instituto Claret confirmó que el mismo 18 de junio sostuvo reuniones con los apoderados involucrados y activó el protocolo por presunto maltrato escolar establecido en su reglamento interno.

El establecimiento señaló que entrevistó a integrantes de la comunidad educativa y revisó las cámaras de seguridad disponibles antes del inicio del receso de invierno.

Según indicó, “a la fecha, y teniendo en consideración lo que se puede apreciar en las grabaciones, no se aprecia la ejecución de actos que puedan ser considerados como hechos de violencia física ”.

La dirección agregó que el proceso investigativo continúa en desarrollo y que, por razones de confidencialidad, no puede entregar mayores antecedentes mientras se realiza la indagación. Además, informó que los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todos nuestros estudiantes. Seguiremos trabajando con responsabilidad para esclarecer lo ocurrido y fortalecer la convivencia escolar en nuestra comunidad”, concluye el comunicado.