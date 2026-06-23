Inglaterra vs Ghana: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por el Mundial

Inglaterra busca dar un nuevo paso hacia la siguiente ronda del Mundial, enfrentando a Ghana en un atractivo partido en Boston.

Inglaterra y Ghana protagonizan un choque de líderes este martes, midiéndose por la fecha 2° del Grupo L del Mundial.

Los Tres Leones vienen de una buena victoria sobre Croacia que enciende su ilusión en la cita planetaria, partido en el que el delantero Harry Kane se lució con un doblete.

Por su parte, Las Estrellas Negras se impusieron a Panamá en un dramático encuentro que se definió en el cierre con un tanto de Caleb Yirenkyi.





Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Inglaterra ante Ghana será transmitido en vivo por Chilevisión, canal en el que encontarás una completa cobertura.

Adicionalmente, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV puedes ver gratis y online este cotejo por el Grupo L.

Cómo descargar la App MiCHV para ver Inglaterra vs Ghana GRATIS

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¿A qué hora es el partido de Inglaterra vs Ghana?

El duelo de los europeos contra el elenco africano inicia a las 16:00 horas de Chile de este martes 23 de junio, disputándose en el Boston Stadium.

La previa arranca a las 15:00 horas por Chilevisión, donde puedes disfrutar de la previa con datos, formaciones y enviados especiales.