¿Alerta de candidato? Inglaterra rugió fuerte y derrotó a Croacia en una guerra de goles en el Mundial 2026

Los ingleses sumaron sus primeros tres puntos en el Grupo L y dejaron una seria advertencia al resto de los candidatos al título.

Inglaterra comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026, tras derrotar por 4-2 a una combativa Croacia en un vibrante encuentro disputado en Dallas.

Los ingleses golpearon temprano con un penal convertido por Harry Kane (12′), aunque los balcánicos respondieron con un espectacular remate de Martin Baturina (36′) para igualar las acciones.

Antes del descanso, Kane (42′) volvió a aparecer para devolver la ventaja a los Tres Leones, pero cuando parecía que los equipos se irían al entretiempo con ventaja inglesa, Petar Musa (45+5 ) culminó una gran jugada colectiva para decretar el 2-2.





Inglaterra triunfó ante una dura resistencia croata

El complemento mantuvo el ritmo frenético. Apenas se reanudó el juego, Jude Bellingham (47′) aprovechó los espacios que dejó la defensa croata y marcó el 3-2, dando inicio a los mejores minutos de Inglaterra.

Los dirigidos por Thomas Tuchel generaron múltiples ocasiones para ampliar la diferencia, pero se encontraron una y otra vez con las notables intervenciones de Dominik Livakovic, una de las figuras del encuentro pese a recibir cuatro goles.

Croacia intentó reaccionar y nunca dejó de buscar el empate, pero a cinco minutos del final Marcus Rashford (85′) culminó una rápida contra para sentenciar el partido. Así, Inglaterra sumó sus primeros tres puntos en el Grupo L y dejó una seria advertencia al resto de los candidatos al título.