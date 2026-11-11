Del cashback a la primera fila de un concierto: BCI apuesta por beneficios que se usan y se viven

El banco reúne en 2026 devolución de dinero, cuotas sin interés, viajes y entradas a eventos en una oferta que ya usan más de un millón de clientes.

La conversación sobre la banca suele concentrarse en tasas y productos financieros. Sin embargo, Bci ha construido en paralelo una estrategia de beneficios que apunta al gasto cotidiano y a brindar un abanico de experiencias para sus clientes. Es así como este año combina cashback en todas sus tarjetas de crédito, cuotas sin interés, descuentos en más de 200 comercios, una plataforma de viajes y un programa de entradas a eventos para clientes de Banca Preferencial y Premier.

“El rol de un banco también está en acompañar a las personas en cosas tan cotidianas como ir a la farmacia o comprar en el supermercado”, explica César Uauy, Gerente de Beneficios y Alianzas Estratégicas de Bci.

Cashback, cuando comprar también devuelve dinero

El beneficio más transversal es el cashback de las tarjetas de crédito, que devuelve dinero en compras hechas en cualquier comercio. El porcentaje depende de la tarjeta. La Mastercard Gold acumula 0,5%, la Visa Signature y la Mastercard Black 1,0%, y la Visa Infinite 1,0% en compras nacionales y 1,2% en compras internacionales.

El dinero pasa por un período de validación; una vez disponible, el cliente solicita el retiro y se abona en su cuenta en un máximo de 48 horas. El banco sostiene que fue el primero en lanzar un programa de cashback en Chile, un modelo que, según Uauy, se diferencia de los sistemas tradicionales de acumulación de puntos.

Cuotas y comercios aliados

Las tarjetas de crédito Bci permiten pagar en 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país y acceder a tasas preferenciales. A eso se suman descuentos y cashback adicional en más de 250 comercios asociados. Entre las ofertas figuran 20% de descuento en Festival Ladera Sur, beneficios en más de 100 restaurantes con hasta un 40% de descuento, y 7% de cashback los jueves al pagar combustible con la App Copec, con tope de $7.000.

Para la vida cotidiana, el banco destaca su alianza con Salcobrand, que ofrece el único descuento diario en farmacias entre los bancos, y su reciente acuerdo con Copec, que permite obtener cashback por la compra de combustibles. A estos beneficios se suma el cashback adicional en la primera compra con la tarjeta BciPlus+ en diversos comercios.

Viajes con cupones

Para los clientes con Mastercard Black, Visa Signature y Visa Infinite, Bci renovó en enero su plataforma Viajes Bci. Incluye cupones de descuento de hasta $600.000 anuales, cupones para equipaje y traslados al aeropuerto, cashback triple en las compras de la plataforma y pagos en hasta 24 cuotas sin interés.

La oferta se completa con salones VIP en aeropuertos de Chile y el extranjero, descuentos de hasta 50% en estacionamientos, seguros de viaje incluidos y comisión 0% en compras realizadas fuera del país. Los cupones se canjean desde la vitrina de beneficios de la App Bci.

Experiencias Upgrade, el beneficio que se vive

El programa más novedoso es Experiencias Upgrade, una plataforma digital para clientes de la Banca Preferencial y Premier. Funciona con una lógica simple. Cada compra sobre $3.000 con tarjeta de crédito suma puntos que definen la posición del cliente en un ranking, y a mejor posición, mayor probabilidad de ser seleccionado. Las tarjetas Visa Gold y Platinum suman 10 puntos por transacción, las Visa Signature y Mastercard Black 15, y la Visa Infinite 20.

Quienes resulten seleccionados reciben dos invitaciones de cortesía. La cartelera incluye conciertos en el Movistar Arena, partidos en el Claro Arena, teatro, gastronomía y cultura, además de paquetes dobles para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, en alianza con Visa. Los clientes postulan desde el sitio privado de Bci.cl a entre tres y cinco experiencias de forma simultánea según su segmento.

“En Bci entendemos que nuestros clientes esperan más que productos financieros. Buscan una relación de largo plazo, con respaldo y confianza. Experiencias Upgrade nace precisamente desde ese lugar, como una forma concreta de reconocer ese vínculo y devolver valor en el ámbito de lo cotidiano y lo memorable. Porque los beneficios más significativos no son los que se acumulan, sino los que se viven”, afirma Uauy.

Según el ejecutivo, el diseño buscó que el acceso fuera una consecuencia natural de algo que los clientes ya hacen. “Así, cada compra se convierte en una oportunidad de vivir algo especial”, agrega.

Parte de una nueva Banca Preferencial

Estos beneficios forman parte de la nueva Banca Preferencial, que integra asesoría financiera especializada, soluciones digitales y una plataforma internacional con presencia en Chile, Perú y Estados Unidos. En mayo, el banco inauguró la sucursal Preferencial Kennedy, que funciona con duplas de Ejecutivo Preferencial y Ejecutivo de Inversiones y suma una oferta de inversión internacional a través de OneBank y un Hub de Inversiones.

Cómo se decide qué beneficio lanzar

Detrás de la oferta hay un método. “Para decidir qué beneficios lanzar, cruzamos tres fuentes: el comportamiento de consumo, las entrevistas y encuestas con clientes de nuestros aliados y simulaciones con inteligencia artificial”, detalla Uauy.

El banco informó que este año incorpora una entrada al segmento wellness. “Empezamos este segundo semestre con una campaña de wellness 360 que abarca salud, belleza, deporte y bienestar integral, además de otras alianzas que están en desarrollo”, anticipa el ejecutivo.

Más información sobre condiciones y comercios disponibles en https://www.bci.cl/beneficios.