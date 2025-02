Cubana se volvió viral con opinión de piropos en Chile: “De verdad sientes el respeto” - Chilevisión

La cubana destacó que en nuestro país se siente segura y tranquila caminando por las calles.

La youtuber cubana Nauris Vlogs se hizo viral luego de publicar un video comparando cosas que en Cuba son normales y en Chile no.

La mujer recorrió las calles de Viña del Mar mientras daba detalles de las diferencias más evidentes que ha podido observar desde que vive en territorio chileno.

Piropos en la calle

Dentro de las cosas más notorias que recalcó dentro del video fueron los piropos, destacando que en Cuba siguen estando normalizados.

"En Chile de verdad sientes el respeto de los hombres. Vas caminando y no te dicen nada. No me siento observada", añadió.

En paralelo, comentó que en en su país "te dicen todo tipo de piropos, tanto cosas bonitas, como también cosas muy groseras".

Consumo de alcohol en espacios públicos

En cuanto al consumo de alcohol en espacios públicos, le llamó la atención que en Chile está prohibido, indicando que "me parece buenísimo".

"En Cuba se puede tomar bebidas alcohólicas en la calle, en la playa, prácticamente en cualquier lugar", agregó.