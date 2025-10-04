 VIDEO | Imagen de hombre parecido a Juan Gabriel en Francia se volvió viral - Chilevisión
Minuto a minuto
“Me quitaron a mis nietos”: el desahogo del abuelo de niños fallecidos tras choque de conductor drogado Declaran alerta roja por incendio en Monte Patria: Reportan “velocidad de propagación extrema” Conductor poseía tobillera: Dos niños de 6 y 10 años murieron tras choque en la Ruta 78 Jara pasa a Kast y queda primera: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Decretan ALERTA temprana preventiva para el Biobío ante posibilidad de trombas marinas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/10/2025 17:13

VIDEO | Imagen de hombre parecido a Juan Gabriel en Francia se volvió viral

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, desatando un debate entre quienes aseguran que el cantante mexicano sigue con vida y quienes piensan que solo se trata de un hombre con rascos parecidos.

Publicado por CHV Noticias

Durante estos días se ha vuelto viral un registro de un hombre con rasgos similar a Juan Gabriel en una cafetería de París.

El video fue grabado por unos turistas mexicanos en Francia, y rápidamente encendió un debate entre los que creen que ´el Divo de Juárez´ está vivo y quienes creen que solo se trata de un parecido.

Hay que recordar que Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, murió hace casi 10 años a causa de un infarto agudo de miocardio.

Por otro lado, esta no es la primera vez que circulan rumores sobre la supuesta reaparición de Juan Gabriel en diferentes partes del mundo. Desde 2018, diversas teorías han tomado fuerza, impulsadas por declaraciones de personas cercanas al artista y por el mito que aún rodea su figura.

Hasta el momento los familiares y cercanos de Juan Gabriel no se han pronunciado sobre el último video.

Mira el registro a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

“Nos sorprendió”: Angie Alvarado reveló el sexo de su primer bebé con íntima celebración

Xephora Alvarado, hermana menor de Angie, preparó una íntima y sencilla celebración que cautivó a los internautas, quienes enviaron sus mejores deseos por el bebé que está por nacer.

04/10/2025

La sincera reflexión de Francisca Imboden sobre el actual gobierno: “Me sigue...”

Además de referirse al contexto político y social actual del país, la actriz reveló que en las elecciones presidenciales de este año votará por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

04/10/2025

“Quiero confesarles...”: Claudia Conserva compartió potente reflexión tras mamografía

La animadora hizo su chequeo semestral, tras haber tenido cáncer en 2023, y afortunadamente tuvo un buen resultado; sin embargo, se sinceró sobre el miedo que genera someterse a estas pruebas médicas.

04/10/2025

“Te mereces...”: Maly Jorquiera causó revuelo tras mensaje de cumpleaños a Sergio Freire

La comediante celebró el cumpleaños de Freire con el hijo que ambos tienen común y escribió un polémico mensaje con el que tuvo que desactivar los comentarios.

04/10/2025