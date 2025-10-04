VIDEO | Imagen de hombre parecido a Juan Gabriel en Francia se volvió viral - Chilevisión

El video rápidamente se volvió viral en redes sociales, desatando un debate entre quienes aseguran que el cantante mexicano sigue con vida y quienes piensan que solo se trata de un hombre con rascos parecidos.
Durante estos días se ha vuelto viral un registro de un hombre con rasgos similar a Juan Gabriel en una cafetería de París.
El video fue grabado por unos turistas mexicanos en Francia, y rápidamente encendió un debate entre los que creen que ´el Divo de Juárez´ está vivo y quienes creen que solo se trata de un parecido.
Hay que recordar que Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, murió hace casi 10 años a causa de un infarto agudo de miocardio.
Por otro lado, esta no es la primera vez que circulan rumores sobre la supuesta reaparición de Juan Gabriel en diferentes partes del mundo. Desde 2018, diversas teorías han tomado fuerza, impulsadas por declaraciones de personas cercanas al artista y por el mito que aún rodea su figura.
Hasta el momento los familiares y cercanos de Juan Gabriel no se han pronunciado sobre el último video.
Pues que al parecer JUAN GABRIEL está vivito y coleando, y que lo vieron en PARÍS 😱 pic.twitter.com/VEfja7JnUD— Adrián 🦂 (@ElAlacrancillo_) September 30, 2025