Joven se hace viral tras relatar un supuesto caso de exorcismo en convento del sur de Chile - Chilevisión

El relato de 17 partes ha alcanzado millones de reproducciones a través de TikTok, donde algunos usuarios aseguran haberse "cuestionado su fe".

Una joven chilena se volvió viral en redes sociales tras relatar cómo presenció un supuesto exorcismo en un convento del sur del país.

La joven llamada Kamily González Ruiz, publicó a través de su cuenta de TikTok 17 videos resumiendo su ingreso a un convento de claustro de monjas mexicanas en 2011, cuando tenía apenas 18 años.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Además de contar cómo fue su llegada al convento y la reacción de sus padres, la joven impactó al revelar un inquietante episodio que habría ocurrido dentro del lugar: un exorcismo. Según su relato, comenzó a notar movimientos extraños en su habitación, objetos que cambiaban de lugar y voces inexplicables. Fue entonces cuando un sacerdote que visitaba el convento para realizar ejercicios espirituales le advirtió que tenía que confesarle “algo muy grave”.

"Hay un demonio detrás de ti, yo lo vi apenas llegué aquí. Pero tú tienes que estar tranquila, porque él puede molestarte, pero no entrar en ti. No poseerte, porque tienes un alma muy poderosa y muy luminosa", indicó la joven respecto a lo que le dijo el sacerdote.

En esa línea, Kamily señaló que "mientras nosotros estábamos en la capilla al día siguiente, él entró a la clausura, hizo un exorcismo y nos dijo después que había liberado muchos demonios, que los había echado del lugar, así que teníamos que estar tranquilas".

"Nos hizo una misa de imposición de manos. Nos impuso las manos, hasta que llegó a la que era mi maestra. Le impuso las manos y ella se comenzó a desvanecer, se cayó de golpe al suelo y se encorvó de una forma no anatómica, literal como una 'U', muy extraño, y comenzó a hablar en la voz de un hombre y en otro idioma, que era en el fondo la voz que yo escuchaba todos los días", continuó.

"Se le quebraban las articulaciones y sonaba"

Posteriormente, el relato de la joven señala que el sacerdote debió pedir permiso para realizarle un exorcismo a la monja, el cual duró cinco días.

"Todo fue una pesadilla, porque yo vi muchas cosas que hubiese querido no ver. Sí es muy como en las películas; la hermana se contorsionaba, era como que se le quebraban las articulaciones y sonaba. Por ejemplo, el codo se movía en el otro sentido y sonaba ese como crujir muy fuerte. Tenía la piel como cera, era una piel como blanca, grisácea. Los ojos completamente negros, con una mirada que era terrible porque expresaba como todos los malos sentimientos en uno; rabia, enojo, envidia. Todos los malos sentimientos que existen en una sola mirada y uno podía sentirlo", detalló la exmonja.

"Vomitó, reaccionaba mucho a cuando el sacerdote le tiraba agua bendita. Por ejemplo, era como que se estaba quemando, literal (...) Reaccionaba muy muy terrible. Chillaba, era una cosa impresionante", agregó.

La exmonja detalló que "también hacía poses que no eran para nada anatómicas. Dijo durante el exorcismo que él era el dueño del mundo, que él tenía a todas las personas muy fácil. Me dijo a mí en lo personal que iba a estar siempre como un perro hambriento esperándome y fue muy terrible".

Finalmente, la joven indicó que "se pudo liberar a la hermana".

Mira el video resumen de las 17 partes a continuación: