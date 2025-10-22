 VIDEO | Tigresa del Oriente sorprende con viral cover de Thriller en español: “Icónica como siempre” - Chilevisión
22/10/2025 13:48

VIDEO | Tigresa del Oriente sorprende con viral cover de Thriller en español: “Icónica como siempre”

La artista peruana sorprendió en sus redes sociales con su propia versión del mítico éxito de Michael Jackson.

Publicado por CHV Noticias

La Tigresa del Oriente se volvió viral tras lanzar su propia versión del éxito de Michael Jackson, Thriller.

A través de su cuenta de TikTok, la artista peruana publicó un cover de la mítica canción del fallecido cantante estadounidense.

Usuarios en redes sociales destacaron varios aspectos del registro, entre ellos la energía y ambientación del video, así como la letra y vestimenta.

En español, y usando referencias de su propia carrera, La Tigresa recrea las escenas del video musical y lo hace también con un traje rojo con brillos y maquillaje.

Incluso, lo hace con la participación de bailarines profesionales que simulan ser los muertos vivientes del videoclip de 1983.

"La IA ha sido superada", "mi reina icónica como siempre" o "cada vez que pienso que no se puede superar, lo logra", fueron algunos de los comentarios de usuarios.

