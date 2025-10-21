VIDEO | Grupo de ciclistas genera repudio en redes por riesgosas maniobras contra el tránsito en Ñuñoa - Chilevisión

En las últimas horas se ha vuelto viral un video que muestra a un grupo de ciclistas realizando arriesgadas maniobras en medio de la calle.

El registro, de poco menos de 20 segundos, muestra a cuatro personas desplazándose con sus bicicletas por las calles de la comuna de Ñuñoa.

Sin embargo, lo que causó especial rechazo entre los usuarios fue la forma en la que se desplazaron, pues lo hicieron cruzándose rápidamente entre pistas y automóviles.

Incluso, en la intersección de Grecia con Pedro de Valdivia, se ve a los ciclistas —contra el tránsito— moviéndose a gran velocidad y esquivando vehículos.

En redes sociales, conductores, transeúntes e incluso otros ciclistas expresaron su descontento por ese actuar.

"Yo también soy ciclista, pero no ando así", "no se cletea contra el tránsito" o "tienen que empezar a multarlos" fueron algunos de los comentarios que ha dejado el video en distintas plataformas.