“Dice mucho de...”: Alemán en Chile destacó particular cualidad del Metro de Santiago - Chilevisión

El joven influencer hizo una particular observación sobre el tren subterráneo en redes sociales y se hizo viral.

Alemán Bacán (@aleman.bacan) es un joven influencer que ha alcanzado notoriedad en redes sociales gracias a la creación de contenido recorriendo Santiago, reseñando comidas típicas o explicando conceptos de su país natal.

En su más reciente video, que también se convirtió en uno de los más vistos, el usuario se hizo viral al hacer una observación sobre una especial del Metro de Santiago y sus usuarios.

Y es que, a juicio del influencer, una característica remarcable del tren subterráneo es que sus usuarios hacen poco o nada de ruido durante los trayectos a bordo.

"Una cosa que encuentro muy diferente a otros países latinoamericanos (¡y europeos!) es que acá en Santiago, en Chile, nadie habla en los metros", dijo en el video.

Para profundizar su opinión, sostuvo que, ni siquiera en las horas puntas, la gente habla dentro de los vagones.

"No hay ningún ruido. Nadie habla, nadie pone música, nadie ve TikTok en altavoz. Es muy parecido a Alemania", explicó.

"Es un pequeño detalle, pero dice mucho de la cultura urbana santiaguina: ordenada y sorprendentemente tranquila para una gran ciudad", sentenció, reiterando que simplemente se trata de una observación.