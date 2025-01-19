Universidad Católica cayó ante Sporting Cristal en Tarde Celeste 2025

El conjunto de Guillermo Farré se quedó con la victoria frente al equipo de Tiago Nunes, ex técnico de los rimenses.

Este domingo, Universidad Católica se midió ante Sporting Club en un partido amistoso por la Tarde Celeste 2025.

El encuentro entre los cruzados y “la máquina celeste” se disputó en el estadio Alberto Gallardo situado en el distrito de San Martín de Porres.

Universidad Católica abrió el marcador

Los primeros minutos del encuentro, Universidad Católica dominó la pelota, mientras Sporting Cristal no muestra intención de acercarse al área rival.

Aunque Católica parece dominar el partido, al minuto 7, Misael hizo un intento por la izquierda, sin embargo, un error alejó a Sporting Cristal de su primera anotación.

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Tras un intento, sin frutos, por parte de Getil, de Universidad Católica, Sporting Cristal, presiona, pero sin lograr abrir el marcador.

Minutos más tarde, la Universidad Católica convierte y de la mano de Clemente Montes, amplía la diferencia. Poco logró disfrutar la UC, cuando Misael Sosa empató el partido, y dejó el marcador 1-1.

El primer amonestado del partido, cayó a los 44′, luego que a Sosa le sacaran la tarjeta amarilla tras una infracción contra Clemente Montes. ¡Sporting Cristal y la UC empatan en Lima!

Sporting Cristal se quedó con el partido

Tras el descanso, ambos clubes volvieron a la cancha para disputar los 45 minutos restantes, sin cambios en sus equipos.

Cauteruccio y González se perdieron la primera oportunidad de anotar por “la máquina celeste”. A los 51′, tras una peligrosa jugada de Alarcón, Zuqui fue amonestado con tarjeta amarilla, lo que provocó que los ánimos se calentaran.





Se retomó el partido tras las agresiones que protagonizaron jugadores de ambos equipos. A los 70′, Sporting Cristal anota y le da la ventaja al equipo peruano tras una jugada colectiva.

Solo un minuto después, Fernando Pacheco fue amonestado con tarjeta roja por agredir a un rival, por lo que Sporting Cristal enfrentó el partido con uno menos en cancha.

Tras un gol anulado, Universidad Católica se retiró del Estadio Alberto Gallardo con un resultado desfavorable en la Tarde Celeste 2025.