Una es de la RM: Ministra Rincón confirma falta de stock de combustible en cuatro comunas del país

La Cruz, Tiltil, Palena y Doñihue se encuentran sin combustible producto de la alta demanda generada por la histórica alza anunciada por el Gobierno.

El anuncio del Gobierno respecto a la histórica alza de los coimbustibles en nuestro país, desató un caos en la bencineras del país generándose grandes aglomeraciones para poder llenar estanques antes de este jueves, día en que subirán los precios de las gasolinas y el diesel.

A raíz de esto, la ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó la falta de stock en cuatro comunas de Chile. Se trata de La Cruz en la región de Valparaíso, Tiltil en la RM, Palena en Los Lagos y Doñihue en O’higgins.





Según consignó Radio Biobio, la ministra señaló que “teníamos primero stock en todo el país, salvo en cuatro comunas que habían tenido quiebre de stock. Nos comunicamos con las compañías para que rápidamente lo repusieran”.

“Las familias salieron a cargar el combustible y, obviamente, este se acabó en esos cuatro puntos específicos”, agregó Rincón.