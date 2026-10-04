Revelan exorbitantes precios en tienda de BTS en Chile: Revisa el listado completo
La tienda oficial de la banda surcoreana estará abierta hasta el 1 de noviembre en el Mall Cenco Costanera.
Este mes la banda surcoreana BTS llegará a nuestro país para realizar tres jornadas de música y en la previa a su llegada ya abrió la tienda oficial del grupo musical, BTS POP-UP: ARIRANG.
Para todos los fanáticos que deseen comprar algún recuerdo de los cantantes de K-Pop, tendrán hasta el próximo 1 noviembre para visitar el local que ya está disponible en el Mall Cenco Costanera.
Sin embargo, a través de redes sociales se han viralizado los exorbitantes precios del merchandising de la banda, los cuales van desde los $28 mil a los $276 mil según el objeto que quieras comprar.
Cabe destacar que para comprar en la tienda de BTS, debes ingresar al sitio web de Weverse, o hacer clic aquí, y agendar una cita para ir a comprar.
Asimismo debes informarte de las condiciones que existen a la hora de comprar, desde los métodos de pago disponibles hasta la cantidad de cosas que puedes comprar.
Merch disponibles de BTS: Estos son los precios
- Póster :$28.000
- Llavero de peluche:$33.000
- Langer: 33.000
- Taza: $43.000
- Soporte para faro de BTS: $43.000
- Bufanda: $48.000
- Palos de sushi: $50.000
- Llavero especial: $50.000
- Abanico de mano: $55.000
- Tapón de vino: $55.000
- Porta credencial: $57.000 / $67.000
- Funda para computador: $61.000
- Bolsa de tela: $62.000
- Bolso de mano: $62.000
- Vela: $62.000
- Gorro: $67.000
- ARMY Bomb: $79.000
- Cojín: $83.000
- Cojín con logo: $86.000
- Lamp BTS: $94.000
- Camiseta deportiva: $114.000
- Caja de luces: $114.000
- Bolso: $119.000
- Vaso térmico: $119.000
- Polerón con gorro: $181.000
- Polerón con cierre: $223.000
- Conjunto: $276.000