Revelan exorbitantes precios en tienda de BTS en Chile: Revisa el listado completo

La tienda oficial de la banda surcoreana estará abierta hasta el 1 de noviembre en el Mall Cenco Costanera.

Este mes la banda surcoreana BTS llegará a nuestro país para realizar tres jornadas de música y en la previa a su llegada ya abrió la tienda oficial del grupo musical, BTS POP-UP: ARIRANG.

Para todos los fanáticos que deseen comprar algún recuerdo de los cantantes de K-Pop, tendrán hasta el próximo 1 noviembre para visitar el local que ya está disponible en el Mall Cenco Costanera.

Sin embargo, a través de redes sociales se han viralizado los exorbitantes precios del merchandising de la banda, los cuales van desde los $28 mil a los $276 mil según el objeto que quieras comprar.





Cabe destacar que para comprar en la tienda de BTS, debes ingresar al sitio web de Weverse, o hacer clic aquí, y agendar una cita para ir a comprar.

Asimismo debes informarte de las condiciones que existen a la hora de comprar, desde los métodos de pago disponibles hasta la cantidad de cosas que puedes comprar.

Merch disponibles de BTS: Estos son los precios