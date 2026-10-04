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Revelan exorbitantes precios en tienda de BTS en Chile: Revisa el listado completo

La tienda oficial de la banda surcoreana estará abierta hasta el 1 de noviembre en el Mall Cenco Costanera.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Este mes la banda surcoreana BTS llegará a nuestro país para realizar tres jornadas de música y en la previa a su llegada ya abrió la tienda oficial del grupo musical, BTS POP-UP: ARIRANG.

Para todos los fanáticos que deseen comprar algún recuerdo de los cantantes de K-Pop, tendrán hasta el próximo 1 noviembre para visitar el local que ya está disponible en el Mall Cenco Costanera.

Sin embargo, a través de redes sociales se han viralizado los exorbitantes precios del merchandising de la banda, los cuales van desde los $28 mil a los $276 mil según el objeto que quieras comprar.

Cabe destacar que para comprar en la tienda de BTS, debes ingresar al sitio web de Weverse, o hacer clic aquí, y agendar una cita para ir a comprar.

Asimismo debes informarte de las condiciones que existen a la hora de comprar, desde los métodos de pago disponibles hasta la cantidad de cosas que puedes comprar.

Merch disponibles de BTS: Estos son los precios

  • Póster :$28.000
  • Llavero de peluche:$33.000
  • Langer: 33.000
  • Taza: $43.000
  • Soporte para faro de BTS: $43.000
  • Bufanda: $48.000
  • Palos de sushi: $50.000
  • Llavero especial: $50.000
  • Abanico de mano: $55.000
  • Tapón de vino: $55.000
  • Porta credencial: $57.000 / $67.000
  • Funda para computador: $61.000
  • Bolsa de tela: $62.000
  • Bolso de mano: $62.000
  • Vela: $62.000
  • Gorro: $67.000
  • ARMY Bomb: $79.000
  • Cojín: $83.000
  • Cojín con logo: $86.000
  • Lamp BTS: $94.000
  • Camiseta deportiva: $114.000
  • Caja de luces: $114.000
  • Bolso: $119.000
  • Vaso térmico: $119.000
  • Polerón con gorro: $181.000
  • Polerón con cierre: $223.000
  • Conjunto: $276.000
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