Red Bull Al Agua Pato llega a Chilevisión: Cuándo es, cómo asistir y cuáles son los premios - Chilevisión

Una competencia sólo para valientes llega a Chilevisión. Se trata de Red Bull Al Agua Pato, una divertida carrera de bicicletas tándem sobre el agua que será transmitida por nuestra señal.

El evento se realizará en novimebre de este año y contará con diversos premios e inolvidables momentos para los osados que se sumen a la actividad que se realizará en Quinta Normal.

¿Cuándo y dónde es Red Bull Al Agua Pato?

Red Bull al Agua Pato se desarrollará el sábado 22 de noviembre en el Parque de la Familia en Quinta Normal desde las 11:00 AM.

¿Cómo asistir y ver Red Bull Al Agua Pato?

El público puede asistir al Red Bull Al Agua Pato sin necesidad de entrada, solo tiene que llegar al Parque de la Familia y disfrutar del evento ciclista más divertido de la temporada.

El eventi podrá ser seguido por la señal online de Chilevisión y la pantalla abierta el sábado 22 de noviembre.

¿Qué es Red Bull Al Agua Pato?

La competencia de Red Bull al Agua Pato consta de equipos previamente inscritos que protagonizarán una carrera en bicicletas tándem creativamente diseñadas.

¿El objetivo? Los equipos de dos intentarán cruzar una desafiante pista de obstáculos sobre el agua sin caerse. Las duplas serán juzgadas por su creatividad, espectáculo y tiempo. El equipo con la puntuación más alta gana.

Los premios de Red Bull Al Agua Pato

Los premios de Red Bull al Agua Pato se dividen en diversas categorías y son las siguientes:

1er Lugar : Viaje a ver Fórmula 1 en Brasil, Circuito Interlagos 2026.

: Viaje a ver Fórmula 1 en Brasil, Circuito Interlagos 2026. 2º Lugar: Experiencia en festival de música (por definir) dentro de Sudamérica.

3er Lugar: El equipo ganador puede elegir UNA de las siguientes tres opciones:

- Experiencia VIP en evento WRC (World Rally Mobil) 2026

- Experiencia VIP en evento Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026

- Experiencia VIP en evento “Red Bull Batalla” (Fecha del calendario internacional en Chile, abril 2026)

Equipos en competencia de Red Bull Al Agua Pato

Los equipos para participar de Red Bull Al Agua Pato ya están definidos: Son 45 equipos y los puedes revisar haciendo clic acá o pinchando la imagen a continuación.