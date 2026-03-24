Por qué estudiar TENS online con talleres presenciales es una opción para quienes trabajan

Para los interesados en seguir sus estudios profesionales e integrarse al área de la salud en Chile, esta alternativa mixta permite comodidad y flexibilidad para combinar vida laboral y académica a preferencia.

La carrera de Técnico de Enfermería (TENS) de Iplacex se instala como una alternativa para las personas que pretenden ingresar al área de la salud en Chile.

Debido a que no todos cuentan con la disponibilidad o el tiempo presencial por las responsabilidades laborales o personales, surge la iniciativa de la modalidad online que imparte el instituto con talleres presenciales para compatibilizar trabajo y estudio.

Este modelo combina clases teóricas online con instancias presenciales obligatorias, donde los estudiantes desarrollan competencias clínicas en entornos simulados que replican situaciones reales de atención.

Una modalidad pensada para compatibilizar estudios y trabajo

La directora de la Escuela de Salud de Iplacex, Javiera Silva, se refirió a esta alternativa, indicando que “los estudiantes tienen todas las asignaturas en la parte práctica y teoría online, pero la demostración técnica la tienen en nuestros talleres de simulación clínica, que son de baja a mediana complejidad”.

“También, el estudiante puede acceder a sus recursos de aprendizaje el día que quiere, a la hora que quiere y las veces que quiera”, agregó.

Talleres presenciales: ¿Cómo se desarrolla la formación práctica?

Los talleres presenciales se realizan en centros de simulación clínica completamente equipados, donde los estudiantes trabajan con insumos, equipamientos y escenarios que replican el entorno real de atención bajo los estándares clínicos.

“Todo esto lo aprenden en el aula virtual y luego llegan al taller con un caso clínico simulado, donde primero deben identificar el problema de atención de enfermería. Luego, con eso tienen que generar un listado de acciones y cuentan con un docente que está evaluando el proceso con una pauta de cotejo”, indicó la analista.

Asimismo, los estudiantes deben preparar los contenidos de forma autónoma, revisando materiales y entrenando en simuladores virtuales. Esto permite que la instancia presencial sea aplicada y no introductoria.

Modalidad semipresencial: Una alternativa concreta para estudiar sin dejar de trabajar

La modalidad online con talleres presenciales de Iplacez responde a una necesidad concreta de acceder a formación en salud sin abandonar la responsabilidad laboral. El modelo que combina flexibilidad y práctica supervisada permite avanzar en una carrera con alta demanda.