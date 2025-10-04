 ¡Imperdible! Esta es la mejor marraqueta de Chile en 2025 - Chilevisión
04/10/2025 17:25

¡Imperdible! Panadería de San Miguel obtiene el premio a la Mejor Marraqueta 2025

Los sanmiguelinos se impusieron a los otros 19 finalistas en criterios como el volumen del pan, el color, la textura, crocancia y estructura de la miga.

Publicado por CHV Noticias

En el desayuno o en la once, la marraqueta es sin duda un clásico infaltable de la gastronomía local. Se disfruta sola o acompañada con palta, jamón o mantequilla y forma parte de nuestra cultura.

Es en ese contexto que la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago (Indupan) hizo entrega del prestigioso premio "La Mejor Marraqueta", que este 2025 ya conoció a su ganador.

Se trata de la Panadería Departamental de San Miguel, recinto que se consagró con el primer lugar en la feria Food and Service hecha con colaboración de la Escuela Artebianca y Fechipan.

Los concursantes se hicieron con el primer lugar tras varios meses de competencia y la evaluación incógnita de más de 500 pares en la región Metropolitana.

¿Qué tiene de especial la mejor marraqueta de Chile?

Panadería San Miguel alcanzó la etapa decisiva junto a otros 19 finalistas, quienes expusieron en el Pabellón del Pan de Fipach.

Allí, el panel de expertos analizó parámetros como volumen, color, textura, crocancia y estructura de la miga.

Los ganadores se impusieron en los distintos criterios y alcanzaron el primer lugar. Más abajo, se ubicaron las panaderías Jargui 2 y la Panadería de San Miguel, ambos de Maipú, con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El presidente de Induptan, Juan Mendiburu, valoró la instancia y señaló que "con este concurso queremos destacar el esfuerzo y pasión de nuestros panaderos artesanales que día a día mantienen viva la tradición de la marraqueta".

"Este año evaluamos 500 panaderías de manera incógnita y hoy premiamos a los mejores, porque la marraqueta no es solo pan, es nuestra identidad y de la mesa de todos los chiñenos", concluyó.

