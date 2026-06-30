Operación de plantas mineras: La especialización que busca responder a las nuevas demandas del sector

El procesamiento del mineral se ha convertido en una de las áreas con mayor necesidad de especialización dentro de la minería. Con foco en la operación de plantas, seguridad y simulación de escenarios reales, esta formación busca responder a los nuevos perfiles que demanda la industria.

La industria minera enfrenta cambios constantes en sus procesos y necesidades operacionales, impulsando la búsqueda de perfiles cada vez más especializados para distintas etapas de la cadena productiva. Aunque gran parte de la atención suele centrarse en la extracción de minerales, el procesamiento y tratamiento del material dentro de plantas mineras se ha convertido en una etapa clave para el funcionamiento del sector.

En este escenario, la carrera de Técnico en Operación de Planta Minera de Iplacex, instituto profesional parte del grupo Enovus, surge como una alternativa orientada a formar profesionales para desempeñarse específicamente en esta área, incorporando conocimientos asociados a procesos operacionales, seguridad y competencias alineadas con las necesidades actuales de la industria.

“Históricamente gran parte de la formación minera estuvo enfocada en la extracción del material, pero existe otra área asociada al procesamiento y adecuación del mineral que requiere competencias específicas y donde hoy existe una necesidad de especialización“, explicó Hernán Cortés Pérez, analista de escuela de Tecnología del instituto profesional.

Procesos, seguridad y operación: las competencias que hoy demanda el sector

Dentro de una planta minera, las funciones no se limitan únicamente al tratamiento del mineral. Las operaciones involucran distintas etapas donde intervienen procesos asociados a preparación del material, manejo de equipos, control operacional y cumplimiento de protocolos de seguridad, aspectos que pueden impactar directamente en la continuidad y productividad de una faena.

En ese contexto, las empresas requieren perfiles capaces de comprender cómo funcionan los distintos procesos dentro de planta y cómo cada etapa influye en el rendimiento de la operación. Según explicó Cortés, muchos de estos espacios estuvieron asociados principalmente a profesionales vinculados al área metalúrgica.

“La gran mayoría de la gente que trabaja en planta minera son metalurgistas, pero hoy estamos abriendo una formación enfocada específicamente en el proceso minero y el trabajo dentro de planta, no solamente en la metalurgia como tal”, afirmó.

Frente a este escenario, la carrera de Técnico en Operación de Planta Minera fue desarrollada bajo el Marco de Cualificaciones Mineras, permitiendo estructurar competencias asociadas a escenarios y funciones presentes dentro de la industria.

Simulación minera: cómo la tecnología busca acercar la experiencia práctica a los estudiantes

Uno de los elementos incorporados dentro de la carrera de Técnico en Operación de Planta Minera de Iplacex es el uso de un software de simulación minera desarrollado para complementar el proceso formativo y acercar experiencias prácticas a los estudiantes, especialmente considerando la modalidad online.

A diferencia de plataformas más generales, esta herramienta fue diseñada en función de la malla curricular y los contenidos de las asignaturas, buscando que el aprendizaje no se limite únicamente a la revisión teórica de los procesos. A partir de ello, incorpora distintos submódulos asociados a escenarios reales de la industria, entre ellos ambientes mineros, minería a tajo abierto y minería subterránea.

Según explicó el analista de escuela, el objetivo es que los estudiantes puedan conocer de forma más cercana cómo funcionan los procesos y espacios asociados a la minería.

“La idea es llevar la minería al estudiante. Este simulador busca acercarlo a los procesos, a los sectores y a cómo funcionan los distintos ambientes dentro de la industria”, señaló.

Además, el sistema fue construido con una lógica progresiva, donde cada módulo se encuentra vinculado directamente a las asignaturas de la carrera. Esto significa que los estudiantes deben avanzar por distintas etapas para continuar con su proceso formativo, incorporando incluso instancias que posteriormente se relacionan con evaluaciones y actividades académicas.

“Está pensado no como una herramienta optativa, sino como un recurso complejo de aprendizaje que va vinculado directamente con las asignaturas y evaluaciones”, agregó.

Una modalidad pensada para la realidad laboral del sector minero

La modalidad online de la carrera también responde a una característica frecuente entre quienes buscan especializarse en esta área: De acuerdo con antecedentes entregados por la escuela, más del 85% de quienes cursan el nivel técnico y más del 80% en ingeniería ya forman parte del rubro y buscan ampliar sus oportunidades laborales, acceder a movilidad interna o complementar conocimientos para desempeñarse en nuevas funciones.

Esta realidad cobra especial relevancia en una industria donde gran parte de los trabajadores opera bajo sistemas de turnos, como jornadas 7×7, lo que puede dificultar la asistencia a formatos tradicionales de estudio debido a tiempos de traslado y horarios laborales.

En este sentido, el analista de escuela señaló: “Cuando los estudiantes trabajan en minería muchas veces tienen sistemas de turno y cumplir con una asistencia presencial se vuelve más complejo. Por eso la modalidad fue pensada para personas que tienen tiempos muy acotados debido a su trabajo“.

Además, agregó que entrega flexibilidad de Iplacex, también considera situaciones propias del rubro, como periodos en faena o jornadas extensas, permitiendo que los estudiantes puedan organizar su proceso de aprendizaje de acuerdo con sus tiempos y disponibilidad.