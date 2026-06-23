Noche de San Juan: Estos son los rituales para la riqueza, suerte y amor

Esta noche está históricamente vinculada a la magia y los ritos para atraer abundancia, suerte, amor o sacar las malas energías. Estas son algunas opciones que se pueden realizar.

La noche de San Juan se celebra la noche de este martes 23 de junio hasta la madrugada del 24, momento que muchos aprovechan para realizar diferentes rituales y cábalas.

Ya sea para atraer riqueza, suerte, amor o eliminar las malas energías, existen diversos ritos o ceremonia que se pueden hacer esta noche.

Cabe recordar que los orígenes de esta tradición son variados, por un lado, se relaciona con la celebración del solsticio de verano en el hemisferio norte.





Por otra parte, está vinculado a con la conmemoración católica del nacimiento de San Juan Bautista.

A raíz de esto, San Juan es considerada la noche más corta del año, y se le vincula a la magia y ritos paganos que datan desde la Edad Media.

Rituales populares para la noche de San Juan

Los rituales y cábalas deben realizarse entre noche del 23 y la madrugada del 24 de junio.

Algunos de los que se pueden realizar esta noche son: