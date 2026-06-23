Noche de San Juan: Estos son los rituales para la riqueza, suerte y amor
Esta noche está históricamente vinculada a la magia y los ritos para atraer abundancia, suerte, amor o sacar las malas energías. Estas son algunas opciones que se pueden realizar.
La noche de San Juan se celebra la noche de este martes 23 de junio hasta la madrugada del 24, momento que muchos aprovechan para realizar diferentes rituales y cábalas.
Ya sea para atraer riqueza, suerte, amor o eliminar las malas energías, existen diversos ritos o ceremonia que se pueden hacer esta noche.
Cabe recordar que los orígenes de esta tradición son variados, por un lado, se relaciona con la celebración del solsticio de verano en el hemisferio norte.
Por otra parte, está vinculado a con la conmemoración católica del nacimiento de San Juan Bautista.
A raíz de esto, San Juan es considerada la noche más corta del año, y se le vincula a la magia y ritos paganos que datan desde la Edad Media.
Rituales populares para la noche de San Juan
Los rituales y cábalas deben realizarse entre noche del 23 y la madrugada del 24 de junio.
Algunos de los que se pueden realizar esta noche son:
- Colocar tres papas debajo la cama, una pelada, una a medio pelar y otra con cáscara: A medianoche o al despertar se saca una al azar y se interpreta su significado, pelada indica carencias, a medio pelar un futuro incierto y con cáscara abundancia.
- Tomar una “flor de higuera”: Se dice que quien logre tenerla entre sus manos, se enriquece y es feliz para siempre.
- Coloca tres monedas: En la puerta principal de tu casa debes colocar tres moneda para atraer el dinero.
- Pararse bajo una higuera: Aseguran que quien se ponga debajo de uno de estos árboles junto a su guitarra, aprenderá a tocar el instrumento como si se tratase de un talento innato.
- Colocar frente a un espejo una fuente con agua cubierta con un paño blanco y dos velas encendidas: Se dice se revelarán imágenes futuras.
- Encuentro con el amor futuro: Si se está soltero o soltera, debe asomarse por la ventana a las 12 de la noche en punto y verá pasar a su futuro marido o mujer en persona.
- Verter tinta sobre una hoja de papel y doblarla: Esto se hace para interpretar el significado de las posibles formas al día siguiente.