Luna de Fresa 2026: Revisa cuándo y a qué hora se verá en Chile

Revisa a continuación de dónde viene su particular nombre “Luna de Fresa” y por qué no tiene relación con el color del satélite natural.

El último fenómeno astronómico que se registrará en el mes de junio es la Luna de Fresa, un evento que anuncia la primera luna llena del invierno austral.

Si bien el satélite natural de la Tierra no se verá de color rosado, como explicaron los expertos, desde nuestro país se podrá ver más brillante que nunca y completamente en su fase de luna llena.

El nombre de Luna de Fresa, de acuerdo con el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, proviene de los pueblos indígenas de América del Norte, quienes asociaban la luna llena al equinoccio de primavera boreal, es decir el inicio de la temporada de cosecha de frutillas.





Cuándo y a qué hora ver la Luna de Fresa en Chile

De acuerdo con la aplicación astronómica Star Walk, la Luna de Fresa llegará a su punto máximo este lunes 29 de junio a las 19:57 horas de Chile.

Sin embargo, la luna llena se podrá ver prácticamente llena hasta la noche del viernes 3 de julio.