Llegó Instagram Plus: Estas son las 11 nuevas funciones de la versión pagada de la app

Son 11 nuevas herramientas que podrán utilizar quienes se suscriban a la opción premium de la red social de Mark Zuckerberg.

Desde ya, todos los usuarios pueden probar la nueva versión Plus de una de las redes sociales más utilizadas alrededor del mundo: Instagram.

Meta lanzó este jueves esta suscripción que ofrece funciones premium y exclusivas para personalizar las experiencias de los internautas de novedosas maneras.





Instagram Plus: Estas son todas las funciones exclusivas de la versión pagada de la app

Instagram Plus ofrece 11 herramientas nunca antes vistas con un costo mensual de $3.99 dólares, es decir, cerca de $3.500 pesos chilenos:

Historias en spotlight: Dar prioridad a historias específicas entre las de tus amigos. Súper corazones: Enviar corazones que estallan en la pantalla para celebrar las historias de tus amigos. Múltiples audiencias en historias: Crear listas de audiencia para compartir cada historia con las personas que escojas que la vean. Extensión de historia: Extender la duración de tus historias a 48 horas para que las personas tengan más tiempo para verlas. Vista previa de historias: Ver historias de forma discreta, sin la presión de tener que reaccionar. Información de revisualización de historias: Puedes descubrir cuántas veces volvieron a ver tus historias. Búsqueda en la lista de visualizadores: Verificar rápidamente si una persona específica vio tu historias. Ícono personalizado de la app: Elegir el ícono de Instagram que más te guste entre una selección exclusiva. Fuente personalizada para la biografía: Personalizar la tipografía de tu biografía. Publicaciones fijadas en el perfil: Fijar hasta seis publicaciones en tu perfil para destacarlas. Publicar directamente en el perfil: Compartir publicaciones en tu perfil o en tus historias destacadas sin que aparezcan en el feed de tus amigos.

Además, la empresa de Mark Zuckerberg aseguró que “seguiremos incorporando nuevas funciones a Instagram Plus en los próximos meses”.

De igual manera, recordaron que la aplicación tradicional funcionará como siempre: “El Instagram que conoces no cambia y seguirá siendo gratuito“.