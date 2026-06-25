Leo Rey y Karla Melo entre otros: Festival gastronómico ofrece shows de destacados artistas y el chicharrón más grande del mundo

Las primeras personas en llegar al Espacio Riesco recibirán un trozo junto a pisco sour de cortesía. Conoce acá cómo asegurar tu asistencia al evento.

Grandes novedades trae consigo la segunda edición del festival gastronómico y cultural Sabor de Perú, que se desarrollará el próximo 4 y 5 de julio en Espacio Riesco, desde las 12:00.

Este evento busca continuar fortaleciendo los lazos entre ambos países, promover la riqueza culinaria peruana y ofrecer un espacio de encuentro que reúne gastronomía, música, arte, emprendimientos y tradiciones.

Sabor de Perú contará con una destacada parrilla. Entre los artistas que se dirán presente está Leo Rey, Karla Melo, Gran Orquesta Latinos, y Marisol y La Magia del Norte.





Otra de las novedades del festival, es que habrá una exhibición del chicharrón peruano considerado el más grande del mundo, con 30 metros de longitud.

Las primeras personas en llegar al Espacio Riesco recibirán un trozo junto a pisco sour de cortesía.

Actividades del festival Sabor de Perú

Algunas de las actividades que los asistentes podrán disfrutar en este gran panorama gastronómico y cultural son:

Masterclass gastronómicas

Concurso de Marinera

Concurso de Caporales

Elección de Miss Sabor de Perú 2026

Presentaciones folclóricas

Música criolla

Degustaciones

Zona familiar

Feria de artesanía y emprendedores

Activaciones de marcas

Shows en vivo

¿Cómo comprar entradas para el festival Sabor de Perú?

El valor de las entradas al festival es de $8.000 y se pueden adquirir a través del sitio web de Ticketmaster y en boleterías el día del evento.

Los niños menores de 12 años tendrán entrada liberada, lo que facilitará el acceso para las familias.