Histórico: Revisa EN VIVO el sorteo de Kino que repartirá pozo récord de $10.500 millones

Lotería vivirá este miércoles un hito histórico, pues el pozo acumulado es el más grande en la historia del tradicional juego desde su lanzamiento en 1990.

La noche de este miércoles 3 de junio, Lotería dará a conocer los resultados del sorteo 3235 del Kino, uno de los juegos de azar más populares y tradicionales del país.

En esta oportunidad, el pozo acumulado a repartir será de $10.500 millones , convirtiéndose en el más grande en la historia del juego desde su lanzamiento en 1990.

La cifra récord contempla la suma de distintas categorías y premios asociados, como Rekino y Chao Jefe, y es el resultado de varias semanas consecutivas sin ganadores en los sorteos principales.

🔴 Ve aquí la transmisión del sorteo del Kino

Los resultados del Kino sorteo 3235 se podrá ver en vivo y de forma online a partir de las 22:30 horas a través de los canales oficiales de Lotería.

Los números ganadores del Kino se actualizarán automáticamente una vez finalizado el sorteo y aparecerán en el sitio web de Lotería una vez terminado el sorteo.

¿Cómo jugar el Kino de forma online?

Los usuarios deberán ingresar a Kino.cl o Loteria.cl, seleccionar 14 números y pagar un valor de $3.500, si es que se desea participar en todos los sorteos.

Deberás abonar un monto, el que sea de tu preferencia y pagar con una tarjeta de débito o crédito. Luego, con el dinero ya dentro de la plataforma, tendrás que jugar el Kino con números al azar o de tu elección.

Así accederás a todos los juegos adicionales, como El ReKino, Requete Kino, Chao Jefe de $2 millones, Chao Jefe de $3 millones y el Super Combo Marraqueta.

Pozo acumulado del Kino: sorteo 3235

El sorteo de este miércoles repartirá $10.500 millones, cifra que Lotería distribuye entre las siguientes categorías y juegos adicionales: