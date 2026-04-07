Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido debuta en Chile en el Parque Quinta Normal

La experiencia nocturna inspirada en la reconocida saga cinematográfica se estrena en Santiago el 24 de abril.

Por primera vez en Chile y Latinoamérica, los fans de Harry Potter de todas las edades tendrán la oportunidad de explorar un fascinante sendero iluminado inspirado en el icónico Bosque Prohibido de las películas.

Presentado por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Fever, la plataforma tecnológica líder en descubrimiento de cultura y entretenimiento en vivo, y en colaboración con Lotus, Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido abre el 24 de abril en el Parque Quinta Normal de Santiago por una temporada limitada.

Esta experiencia envolvente y apta para toda la familia, ya ha cautivado a más de dos millones de visitantes en todo el mundo, incluyendo público del Reino Unido, Australia, Singapur, Francia, Estados Unidos y Canadá.

Ahora llega a Chile para ofrecer a los fanáticos una oportunidad única de vivir la franquicia como nunca antes, en uno de los parques más céntricos y grandes de la ciudad.

Al caer la noche, luces encantadoras transformarán el entorno en un sendero mágico al aire libre de 1 kilómetro, pensado para que familias y fanáticos del mundo de Harry Potter puedan disfrutarlo.

A medida que se adentren en el bosque iluminado, los visitantes se encontrarán con sorpresas inspiradas en algunos de los momentos más icónicos de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos. En el recorrido, podrán descubrir criaturas mágicas como hipogrifos, nifflers y muchas sorpresas más.

“Estamos encantados de traer este recorrido encantado al mercado chileno”, afirmó César Ruiz, Manager regional de Fever Originals en Latinoamérica. “Esta experiencia de nivel mundial será un evento inolvidable tanto para los habitantes de Santiago como para los que vengan de fuera”.

Al final del recorrido, los visitantes accederán a una aldea temática con distintos puestos donde podrán adquirir una selección de comida y bebida, así como visitar una tienda de recuerdos con mercancía oficial y exclusiva disponible para su compra.





Información y entradas para Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido abre sus puertas a partir del 24 de abril de 2026, por tiempo limitado, en Parque Quinta Normal.

Las entradas saldrán a la venta el miércoles 15 de abril de 2026, pero desde este martes 7 de abril, los fans están invitados a unirse a la lista de espera para acceder de forma anticipada en HPForbiddenForestExperience.com.

Los clientes de Caja Los Andes* podrán acceder a un 20% de ahorro exclusivo en entradas para Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido en Santiago durante una preventa especial de 24 horas, disponible el próximo 13 de abril al mediodía.

Para obtener más información sobre Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, puedes visitar HPForbiddenForestExperience.com y seguir las redes sociales en Instagram y Facebook.