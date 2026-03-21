Flores amarillas: ¿Cuándo se regalan y cómo surgió esta tendencia?

Una tendencia que floreció en redes sociales se ha vuelto conocida a nivel mundial, aunque por dos motivos diferentes.

Tal como se ha vuelto tradición en los últimos años, el 21 de marzo se conoce como el día para regalar flores amarillas, una fecha que se masificó en redes sociales a nivel mundial.

Sin embargo, si bien muchos se toman este día como una ocasión especial para regalarle un detalle a alguien especial, esta fecha no está destinada a los chilenos, sino que a todos los países del hemisferio norte, aunque esto no quiere decir que no la puedes celebrar.





¿Por qué se regalan flroes amarillas hoy? ¿En Chile también?

Las flores amarillas son un símbolo de felicidad y renacimiento para celebrar que comenzó la primavera. Sin embargi, en el caso de nuestro país, acabamos de entrar en otoño, a diferencia de quienes viven al norte del planeta.

Pese a esto, en TikTok la acción de regalar flores de este color está asociada a la telenovela argentina “Floricienta” y su canción “Flores amarillas” que dice: “Ella sabía, que él sabía, que algún día pasaría, que vendría a buscarla, con sus flores amarillas”.

Entonces, en el caso de Chile, el día ideal para regalar flores amarillas sería el 21 de septiembre, cuando efectivamente dejemos atrás el invierno y se de paso a la primavera.

No obstante, es decisión de cada uno regalar flores de este color hoy, uniéndose al trend, o en septiembre para celebrar la primavera, o en ambas ocasiones.