Festival de Ciencia y Tecnología 2026: Las actividades gratuitas que se toman Chile

La programación contempla ferias, talleres, exhibiciones, diálogos y otras actividades gratuitas a lo largo de las 16 regiones del país. Revisa aquí cómo participar.

Entre este lunes 5 y el domingo 11 de octubre , el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación estará realizando el Festival de Ciencia y Tecnología 2026 a lo largo de todo el país.

Bajo el lema “Preguntar nos mueve”, esta edición es la octava que la cartera organiza desde 2019 a través de su División Ciencia y Sociedad y el Programa Ciencia Pública.

Este año, el evento incorpora formalmente la palabra “Tecnología” a su nombre oficial y suma un énfasis específico en transferencia tecnológica, con el objetivo de visibilizar el impacto aplicado del conocimiento generado en el país.





La edición 2026 se desarrolla bajo el concepto “Chile, territorio de preguntas, país que construye respuestas” y se estructura en cinco etapas que el ministerio denomina “el viaje del conocimiento”: curiosidad, investigación, aplicación, transferencia y bienestar.

La cartelera se organiza en tres ejes: el territorio como punto de partida de las preguntas; la pregunta como motor de la relación entre ciencia y ciudadanía; y la construcción de respuestas mediante tecnologías, desarrollos e innovación.

Actividades del Festival de Ciencia y Tecnología

La programación contempla 16 ferias regionales, una por cada región, coordinadas por las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Cada feria considera alrededor de 20 stands institucionales, además de un escenario destinado a charlas, presentaciones y conversatorios.

A estas actividades se suman propuestas organizadas por universidades, centros de investigación, institutos, servicios públicos, municipios, museos, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Todas las actividades inscritas en la cartelera oficial son de acceso gratuito y para revisar la programación completa del Festival de Ciencia y Tecnología 2026 puedes ingresar a www.culturacientifica.cl.

La cartelera incluye:

Vitrinas de transferencia tecnológica.

Ferias CTCI.

Exhibiciones con mediación.

Diálogos.

Talleres.

Rutas y experiencias territoriales.

Ciclos audiovisuales.

Contenidos transmedia.

Fiestas regionales.

Haz click en la imagen a continuación y podrás revisar en detalles las actividades.