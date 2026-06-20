Feria gratuita de cómics en vacaciones de invierno: Súperfam llega este sábado a la Biblioteca de Santiago

El evento dará inicio a la programación especial de vacaciones de invierno con una nueva edición de Súperfam, evento que reunirá editoriales, ilustradores, talleres, charlas, cosplayers y actividades gratuitas para toda la familia.

La Biblioteca de Santiago dará inicio este sábado 20 de junio a su programación especial de vacaciones de invierno con una nueva edición de Súperfam, feria y evento cultural que abre la temporada de actividades familiares de la institución.

Bajo el nombre de “ SÚPERFAM: Edición Stickers y Cómics 2026”, la jornada se desarrollará entre las 11:30 y las 17:00 horas , con una propuesta centrada en la cultura geek y comiquera, además de un énfasis especial en editoriales e ilustradoras e ilustradores.

La actividad contará con talleres, charlas, expositores, editoriales, tiendas, coleccionistas, juegos de mesa, cosplayers y diversas propuestas orientadas a niñas, niños y personas de todas las edades que disfrutan del mundo de las historietas y los cómics.





Entre las actividades programadas destacan las charlas:

Sebastián Castro, creador de “Guardianes del Sur”, quien presentará “Spiderman N°1000: poder y responsabilidad”,

Miguel Ferrada, autor de “Doctor Mortis”, que realizará el lanzamiento de los cómics “Mortis: El hijo del dragón” y “Mortis: expedición Démeter”.

La programación también contempla actividades para el público infantil en la Comiteca de la Biblioteca de Santiago, donde se realizarán los talleres “Introducción al Cómic” y “Chara Pon”.

“SÚPERFAM: Edición Stickers y Cómics 2026” se llevará a cabo en la Biblioteca de Santiago, ubicada en avenida Matucana 151, a pasos del Metro Quinta Normal.

La entrada es liberada y habrá estacionamientos gratuitos por orden de llegada.