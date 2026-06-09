Día del Padre 2026: Esta es la fecha oficial de la celebración en Chile

Quedan pocos días para que llegue esta instancia especial, en la que se celebra a todos los hombres que han formado una familia con hijos.

Estamos en junio y se acerca una de las festividades familiares más importantes del año: el Día del Padre 2026.

En esta instancia especial, se celebra a todos los hombres que tengan hijos, ya sean biológicos o adoptados.

Sin embargo, no siempre coindice el día oficial decretado por ley, con la fecha de festejo que por costumbre es un domingo, o también llamada, “fecha comercial”.

Cada año, el Día Nacional del Padre es el 19 de junio, que este 2026 es un viernes. Sin embargo, por razones comerciales, los panoramas se aplazan para el tercer domingo de este mes: el 21 de junio.

Esta festividad se fijó en 1976 mediante un decreto que oficializaba todas aquellas instancias que buscan “homenajear a aquellos seres queridos que son parte integrante de la familia”.

A pesar de ser una normativa, el Día del Padre no es un feriado legal como otras celebraciones, por lo que el comercio funciona con normalidad e incluso se ajusta para recibir a padres e hijos.