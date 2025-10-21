Creativiña 2025: “La voz de atreverse” inspira a una nueva generación de creativos - Chilevisión

Viña del Mar se prepara para tres jornadas de creatividad con los principales referentes de la industria.

Regresa una nueva versión de Creativiña 2025, el concurso publicitario organizado por la carrera de Publicidad del DUOC UC sede Viña del Mar.

La nueva edición, que se realizará del 22 al 24 de octubre, invita a romper barreras y dar vida a ideas audaces, potenciando las propuestas más innovadoras de los futuros profesionales de la industria.

Este evento es el lugar perfecto para conectar a jóvenes talentos con profesionales del sector, mediante workshops, charlas y competencias creativas.

Este año, además, atraerá a grandes figuras nacionales, consolidándose como una plataforma esencial para aprender y crecer profesionalmente.

Según adelantó Verónica Brevis, directora de carrera de Publicidad de DUOC UC, esta nueva versión sorprenderá a los participantes, pues el desafío será liderado por Sodimac, una marca chilena de alcance latinoamericano y proyección global.

Su participación eleva el estándar del certamen, conectando a los equipos con problemáticas reales de la industria, innovación, sostenibilidad y experiencia de cliente, reforzando el carácter profesional de Creativiña 2025 como puente efectivo entre formación académica y exigencias del mercado.

En esta versión 2025 habrá dos categorías: una dirigida a duplas de estudiantes de Publicidad de todo el país y otra para alumnos de tercer y cuarto medio de la región de Valparaíso. Los participantes resolverán un brief real de marcas-clientes, evaluados por un jurado de expertos en el ámbito creativo.

Creativiña busca ser una experiencia formativa y colaborativa que permita a los futuros profesionales explorar el poder de las ideas y la importancia de atreverse.

Para más información, visita duoc.cl/creativina/ o haciendo clic acá.