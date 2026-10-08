Chilevisión se suma a “Un Emprendimiento para Cada Día”, la nueva iniciativa de CEmprendedor

El canal se sumó al proyecto impulsado por Alejandra Mustakis y María Elba Chahuán, que será presentado oficialmente durante noviembre y que ya reúne a empresas e instituciones de distintos sectores.

Chilevisión y CEmprendedor sellaron un acuerdo para trabajar conjuntamente en “Un Emprendimiento para Cada Día”, una nueva iniciativa que busca llevar el espíritu emprendedor a niños y familias de todo Chile y cuyos contenidos serán dados a conocer durante las próximas semanas.

La alianza incorpora a Chilevisión como media partner, sumando al proyecto una de las principales pantallas del país y un canal con una especial capacidad para conectar con historias de chilenos que emprenden, crean y abren nuevas posibilidades.

Su participación permitirá amplificar el alcance de una iniciativa que lleva meses desarrollándose y que reunirá historias reales, creatividad y distintos formatos para acercar a las nuevas generaciones una mirada diferente sobre lo que significa emprender.

Detrás del proyecto están Alejandra Mustakis y María Elba Chahuán, fundadoras de CEmprendedor, quienes han convocado a distintos actores para construir una iniciativa de alcance nacional.

“Hay algo que queremos provocar con este proyecto: que un niño conozca una historia y piense que él también puede crear algo, resolver algo o cambiar algo. No queremos adelantar mucho más todavía, porque parte importante de lo que hemos construido lo vamos a revelar durante las próximas semanas. Que Chilevisión haya decidido acompañarnos en ese camino, con su alcance y su capacidad de llevar historias a millones de personas, nos permite soñar con llegar mucho más lejos”, señala Alejandra Mustakis.

Desde Chilevisión, Edgar Spielmann, presidente del directorio de Chilevisión destacó que “nos llena de orgullo sumarnos a CEmprendedor en esta iniciativa. Creemos en el poder de las historias para inspirar, y qué mejor que la televisión para apoyar a este proyecto con el fin de mostrar masivamente a las nuevas generaciones, que emprender comienza con observar, preguntar y atreverse. Apoyar la difusión del emprendimiento en Chile es parte del compromiso de Chilevisión con la sociedad y la firma de esta alianza así lo sostiene”.

La alianza será uno de los primeros hitos públicos de “Un Emprendimiento para Cada Día”. Durante noviembre se conocerán sus protagonistas, contenidos y las distintas plataformas a través de las cuales el proyecto buscará llegar a niños y familias de todo Chile.

El proyecto ya suma, junto con Chilevisión, el apoyo de Lipigas, Banco Santander, Ripley, WOM, Agrosuper, ACHS, Freeport, SMU, DBS, Buscalibre, AIEP e INACAP, empresas e instituciones que participarán desde distintos ámbitos de la iniciativa.