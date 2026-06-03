Alerta por láminas falsas del Mundial: Coleccionista entrega consejos claves para identificarlas

A falta de pocos días para la cita planetaria, cada vez son más frecuentes las convocatorias a cambiar láminas en diferentes ciudades del país.

Una verdadera locura existe en Chile y el resto de América por el álbum y las láminas del Mundial 2026, el cual comienza el próximo jueves 11 de junio.

De hecho, hay tanta expectación que en varias ciudades del país se han realizado masivas convocatorias donde los interesados intercambian láminas.

Así sucedió el pasado domingo 31 de mayo, donde en el Estadio Bicentenario de La Florida se realizó la “Cambiatón más grande de Chile”.

Sin embargo, usuarios han denunciado la aparición de láminas falsas, tal como le sucedió a un coleccionista colombiano que entregó 15 láminas a cambio de una de Lionel Messi, la cual resultó no ser original.





Entregan consejos para reconocer láminas falsas del Mundial

El mencionado coleccionista, llamado Sergio Ospina, compartió un video en redes sociales entregando una serie de datos a tener en cuenta para reconocer una lámina falsa.

Ahí señaló que la tipografía de las falsas es bastante diferente de la original, donde además se aprecia claramente que es más delgada.

Además, la lámina falsa no tiene resolución en la imagen a diferencia de la original.