Temblor hoy 25 de septiembre de 2026 en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 25 de septiembre se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 25 de septiembre, en Chile

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 07:29

07:29 Epicentro: 67 km al E de Socaire

67 km al E de Socaire Profundidad: 232 km

Magnitud: 3.2

3.2 Hora: 02:51

02:51 Epicentro: 107 km al NE de Socaire

107 km al NE de Socaire Profundidad: 268 km

Magnitud: 3.8

3.8 Hora: 00:23 horas

00:23 horas Epicentro: 86 km al O de San Antonio de los Cobres

86 km al O de San Antonio de los Cobres Profundidad: 204 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?