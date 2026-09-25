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Llaman a extremar la precaución: Colapsa “Puente Viejo” en Lautaro por intensas precipitaciones y aumento del caudal

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

El Puente Arturo Alessandri, también conocido como Puente Viejo, ubicado en la comuna de Lautaro, colapsó a causa de las intensas precipitaciones y el aumento del caudal del río en el sur del país. La situación fue advertida por personal de Bomberos, que señaló que cerca de la una de la madrugada de este viernes se oyó un fuerte estruendo en la estructura. La Municipalidad de Lautaro hizo un llamado a la máxima precaución y a evitar transitar por el sector, el que de todas maneras está cerrado y resguardado por Carabineros.

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