Una inesperada confesión de Asya remueve a Derin | Capítulo 49 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada, Derin comienza a sincerarse sobre sus sentimientos, mientras Asya enfrenta una situación cada vez más peligrosa junto a ella y ambas quedan expuestas a nuevas revelaciones.

Mientras tanto, las pistas de la investigación apuntan hacia Faruk, el antiguo paciente de Asya, cuya obsesión con la doctora comienza a quedar al descubierto. Al mismo tiempo, Bahar encuentra una importante pista que podría ayudar a esclarecer el paradero de las mujeres.

Por otro lado, Derin se quiebra al conocer una inesperada noticia y recuerda las decisiones que tomó por amor a Volkan.

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