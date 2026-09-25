25/ 09/ 2026 07:52

Cuatro personas resultaron heridas tras choque en San Miguel: Uno de ellos iba con un disparo en la mano hacia el hospital

Durante la madrugada de este viernes se produjo un choque entre dos vehículos en la intersección de Gran Avenida con avenida Salesianos en la comuna de San Miguel. La colisión generó daños en poste de alumbrado público. Preliminarmente, una de las víctimas del choque iba con un disparo en su mano, el cual habría recibido en la población Santa Adriana en Lo Espejo. En ese contexto, su pareja lo traslada rápidamente en dirección al Hospital Barros Luco y habría sido esta la razón por la cual no habría respetado la luz roja, impactando a otro vehículo. Hasta el momento, todos están fuera de riesgo vital.