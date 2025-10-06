Varias comunas de Santiago afectadas: Aguas Andinas anuncia cortes desde este martes a madrugada del miércoles - Chilevisión

La empresa diariamente lleva a cabo trabajos programados en la capital y en esta ocasión serán cuatro las comunas afectadas.
La empresa Aguas Andinas, responsable de gran parte del suministro en Santiago, informó que cuatro comunas sufrirán un corte este martes 7 de octubre, el cual se extenderá hasta la madrugada del miércoles 8.
Recordemos que diariamente la compañía lleva a cabo trabajos programados en la capital, con el objetivo de mejorar el servicio.
En esta ocasión, las comunas afectadas serán: Conchalí, Las Condes, Macul y San Bernardo.