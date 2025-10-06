 Varias comunas de Santiago afectadas: Aguas Andinas anuncia cortes desde este martes a madrugada del miércoles - Chilevisión
Minuto a minuto
“Fue un milagro”: Emergencia por bus con 13 pasajeros que estuvo a poco de caer al vacío en Valparaíso Tragedia familiar en Melipilla: Madre fallece y su hijo queda grave tras accidente en ruta EXCLUSIVO | Las grabaciones ocultas que desbarataron al clan Bustos Martínez de Pudahuel “Era como una metralleta”: Revelan más detalles de ataque a disparos contra joven embarazada Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/10/2025 17:02

Varias comunas de Santiago afectadas: Aguas Andinas anuncia cortes desde este martes a madrugada del miércoles

La empresa diariamente lleva a cabo trabajos programados en la capital y en esta ocasión serán cuatro las comunas afectadas.

La empresa Aguas Andinas, responsable de gran parte del suministro en Santiago, informó que cuatro comunas sufrirán un corte este martes 7 de octubre, el cual se extenderá hasta la madrugada del miércoles 8. 

Recordemos que diariamente la compañía lleva a cabo trabajos programados en la capital, con el objetivo de mejorar el servicio

En esta ocasión, las comunas afectadas serán: Conchalí, Las Condes, Macul y San Bernardo. 

Aguas Andinas anuncia corte para este martes 7 de octubre

  • Conchalí: Por cambio de válvula, entre las 15:00 y 23:00 horas del martes 7.

  • Las Condes: Por conexión de redes, entre las 15:00 del martes 7 hasta las 06:00 horas del miércoles 8. 

  • Macul: Por cambio de válvula, entre las 15:00 y 21:00 horas del martes 7.  

  • San Bernardo: Por conexión de redes, entre las 15:30 del martes 7 hasta las 02:30 horas del miércoles 8. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

6 bonos para MUJERES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo recibirlos

Lo último

Lo más visto

Pese a orden de alejamiento: Revelan video de nueva pelea entre Jean Paul Pineda y su pareja

Un equipo del Contigo en la Mañana llegó hasta el edificio del exfutbolista para corroborar los ruidos molestos que vecinos denunciaron. Horas después se registró un violento altercado.

06/10/2025

¡El closet es más grande que la pieza! Ignacia Antonia mostró su nueva casa con AK4:20 y su hija

"Llevan trabajando como cuatro meses, entonces hay muchas cosas diferentes", expresó la influencer en un video donde hizo un completo recorrido por la vivienda.

06/10/2025

6 bonos para MUJERES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo recibirlos

El Sence o el Instituto de Previsión Social cuentan con bonos y subsidios especialmente enfocados en las mujeres. Revisa acá cuáles son y en qué consisten.

06/10/2025

Los memes no faltaron: Las reacciones en redes al primer capítulo de Fiebre de Baile 2025

El hashtag #FiebredeBaileCHV lideró las tendencias en X, donde los usuarios siguieron minuto a minuto las presentaciones, polémicas y divertidos momentos del estelar.

06/10/2025