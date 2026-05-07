Sueldos llegan a $1.500.000: Feria laboral para jóvenes en La Florida ofrece 1.500 empleos

Los interesados deben acudir al Estadio Bicentenario de La Florida, donde podrán revisar ofertas de forma presencial y recibir apoyo en la creación de sus CV.

La municipalidad de La Florida realizará la Feria Laboral para Jóvenes 2026, una alternativa donde se ofrecerán más de 1.500 puestos de trabajo .

El espacio busca facilitar y conectar a las personas con más de 20 instituciones, ante la preocupación por las cifras de desocupación en Chile – que llegó a 8,9% en el trimestre enero – marzo y a 9,6% en la región Metropolitana, según el INE.

La feria se realizará este viernes 8 de mayo en el frontis del Estadio Bicentenario de La Florida, entre las 10:00 y 14:00 horas.





Los asistentes tendrán la opción de postular de forma presencial a las ofertas de trabajo, potenciar sus CV con herramientas de inteligencia artificial y recibir consejos de empleabilidad.

La feria también contempla opciones como la formación en las escuelas de la FACH y Carabineros de Chile.

Portal de empleo online y cómo postular

La municipalidad de La Florida también habilitó la plataforma web Portal de Empleo OMIL 2026, en conjunto con la empresa trabajando.com.

La plataforma permite postular a ofertas en tiempo real las 24 horas del día. Además, está diseñada con acceso inclusivo y considera ofertas bajo la ley 21.015 de Inclusión Laboral.

Para acceder a las ofertas de trabajo disponibles lo interesados deben registrar sus datos en el sitio web omilaflorida.trabajando.cl.

Además, el municipio cuenta con apoyos para realizar el registro o actualizar el currículum de quienes requieran de forma presencial en Enrique Olivares Nº 1.003, piso 4, ubicado en el Estadio Bicentenario, o bien de forma online escribiendo a omil@laflorida.cl.