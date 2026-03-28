Subsidio de arriendo: Requisitos y paso a paso para postular a aporte de hasta 170 UF

Las familias beneficiadas reciben un subsidio total de 170 UF, el cual se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 UF.

El subsidio de arriendo es un aporte temporal que entrega el Estado a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

Las familias beneficiadas reciben un subsidio total de 170 UF ($6.773.092), el cual se entrega de manera mensual con un tope de 4,2 UF ($167.335), el cual puede ser utilizado de manera consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de 8 años.

De esta forma, las familias deben pagar mensualmente solo una parte del valor del arriendo de la vivienda porque la otra es cancelada con el subsidio obtenido. Este aporte del Estado permite el cambio de vivienda a cualquier región del país y postular, en un futuro, a un subsidio para comprar una vivienda.

Cabe señalar que loa beneficiarios que activen por primera vez este subsidio tendrán un plazo de 24 meses, desde la fecha de publicación de la selección, hasta la generación de un contrato de arriendo.

El valor máximo de la vivienda a arrendar no podrá superar las 11 UF, 438.000 pesos aprox, sin embargo, este monto, así como el aporte que entrega mensualmente el Estado, pueden variar según la localización geográfica de la comuna donde se encuentre la vivienda.





Requisitos para postular al subsidio de arriendo

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros.

Postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, no necesitan contar con núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($159.000) en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre del postulantes, cónyuge o conviviente civil.*

Tener un ingreso económico familiar entre 7 (278.000) y 25 UF ($996.000) . Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($318.000)

El paso a paso para realizar la postulación al subsidio de arriendo