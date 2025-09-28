 Subsidio de agua potable: Conoce cómo postular al beneficio que cubre hasta un 85% del pago - Chilevisión
28/09/2025 12:36

Subsidio de agua potable: Conoce cómo postular al beneficio que cubre hasta un 85% del pago

Pueden acceder a este subsidio todas las personas inscritas en el Registro Social de Hogares que destinen al menos un 3% de sus ingresos al pago del servicio.

Publicado por Gabriela Valdés

El Subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado es un beneficio que permite que el Estado subsidie una parte o porcentaje del pago mensual de un consumo máximo de metros cúbicos (13 m3) de agua potable y alcantarillado.

El beneficio cubre entre un 25% y un 85% del costo, según el nivel socioeconómico de cada familia. Además, el subsidio está dirigido a residentes permanentes de viviendas ubicadas en zonas urbanas y rurales de todo el país.

¿A quiénes corresponde el Subsidio de Agua Potable?

Para acceder al Subsidio de Agua Potable, las personas interesadas en postular deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    • Ser residente permanente (arrendatario o propietario) de un domicilio que corresponda con la municipalidad que conceda este beneficio.
    • Estar al día en los pagos con la empresa de servicios sanitarios o de agua potable rural, según corresponda.
    • Ser la jefa o jefe de hogar de la familia principal para la postulación. 
    • Cumplir con el requisito de incapacidad de pago o requisito de carencia. 
    • Presentar una postulación de agrupación colectiva. Todas las jefaturas de familia de cada una de las viviendas que componen el colectivo deben presentar postulación en la municipalidad.
    • Contar con Registro Social de Hogares (RSH).

Subsidio de Agua Potable: ¿Cómo postular al beneficio?

Con la última boleta pagada del agua de la empresa sanitaria o al sistema de agua potable rural, deberás dirigirte a la municipalidad correspondiente a tu domicilio.

Allí tendrás que explicar el motivo de tu visita y solicitar la postulación al subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado.

Una vez entregues los documentos que te solicitarán, ya habrás postulado al subsidio cuya duración es de tres años y puede ser renovado por otro período legal igual.

