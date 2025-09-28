Subsidio de agua potable: Conoce cómo postular al beneficio que cubre hasta un 85% del pago - Chilevisión

Pueden acceder a este subsidio todas las personas inscritas en el Registro Social de Hogares que destinen al menos un 3% de sus ingresos al pago del servicio.
El Subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado es un beneficio que permite que el Estado subsidie una parte o porcentaje del pago mensual de un consumo máximo de metros cúbicos (13 m3) de agua potable y alcantarillado.
El beneficio cubre entre un 25% y un 85% del costo, según el nivel socioeconómico de cada familia. Además, el subsidio está dirigido a residentes permanentes de viviendas ubicadas en zonas urbanas y rurales de todo el país.
Para acceder al Subsidio de Agua Potable, las personas interesadas en postular deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Con la última boleta pagada del agua de la empresa sanitaria o al sistema de agua potable rural, deberás dirigirte a la municipalidad correspondiente a tu domicilio.
Allí tendrás que explicar el motivo de tu visita y solicitar la postulación al subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado.
Una vez entregues los documentos que te solicitarán, ya habrás postulado al subsidio cuya duración es de tres años y puede ser renovado por otro período legal igual.