SOAP 2026: Dónde comprar el seguro más barato
Son millones los automovilistas que durante marzo deben adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). A continuación, te detallamos cómo comparar de manera online los precios del mercado.
El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) es un documento obligatorio de portar para quienes se trasladen en un vehículo y cuya función es ofrecer cobertura en caso de sufrir accidentes de tránsito.
Durante marzo, son millones los automovilistas que tienen el deber de contratarlo previo a adquirir el respectivo Permiso de Circulación.
Es por eso que a continuación te detallamos una guía para comparar de manera online los distintos precios de SOAP que se ofrecen en el mercado.
SOAP 2026: Guía rápida para encontrar el precio más barato
Para quienes aún no han adquirido el SOAP 2026, el sitio web Compara ofrece la posibilidad de contrastar y equiparar los precios del seguro.
Si deseas buscar la opción más económica y conveniente, debes realizar los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio web de Compara
- Seleccionar la sección SOAP en la página inicial.
- Luego deberás filtrar por clase de vehículo, compañía y categoría de vehículo.
Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio donde podrás comparar los precios del SOAP 2026.