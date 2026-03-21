SOAP 2026: Dónde comprar el seguro más barato

Son millones los automovilistas que durante marzo deben adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). A continuación, te detallamos cómo comparar de manera online los precios del mercado.

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) es un documento obligatorio de portar para quienes se trasladen en un vehículo y cuya función es ofrecer cobertura en caso de sufrir accidentes de tránsito.

Durante marzo, son millones los automovilistas que tienen el deber de contratarlo previo a adquirir el respectivo Permiso de Circulación.

Es por eso que a continuación te detallamos una guía para comparar de manera online los distintos precios de SOAP que se ofrecen en el mercado.





SOAP 2026: Guía rápida para encontrar el precio más barato

Para quienes aún no han adquirido el SOAP 2026, el sitio web Compara ofrece la posibilidad de contrastar y equiparar los precios del seguro.

Si deseas buscar la opción más económica y conveniente, debes realizar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web de Compara

Seleccionar la sección SOAP en la página inicial.

Luego deberás filtrar por clase de vehículo, compañía y categoría de vehículo.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio donde podrás comparar los precios del SOAP 2026.