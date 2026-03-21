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SOAP 2026: Dónde comprar el seguro más barato

Son millones los automovilistas que durante marzo deben adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). A continuación, te detallamos cómo comparar de manera online los precios del mercado.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) es un documento obligatorio de portar para quienes se trasladen en un vehículo y cuya función es ofrecer cobertura en caso de sufrir accidentes de tránsito.

Durante marzo, son millones los automovilistas que tienen el deber de contratarlo previo a adquirir el respectivo Permiso de Circulación.

Es por eso que a continuación te detallamos una guía para comparar de manera online los distintos precios de SOAP que se ofrecen en el mercado.

SOAP 2026: Guía rápida para encontrar el precio más barato

Para quienes aún no han adquirido el SOAP 2026, el sitio web Compara ofrece la posibilidad de contrastar y equiparar los precios del seguro.

Si deseas buscar la opción más económica y conveniente, debes realizar los siguientes pasos:

  • Ingresar al sitio web de Compara 
  • Seleccionar la sección SOAP en la página inicial.
  • Luego deberás filtrar por clase de vehículo, compañía y categoría de vehículo.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al sitio donde podrás comparar los precios del SOAP 2026.

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