Rebaja de contribuciones a casas dañadas por inundaciones: Cómo solicitar el nuevo beneficio del SII

Este beneficio permitirá entregar un valor real a las propiedades que hayan sufrido daños por incendios, inundaciones, terremotos u otras catástrofes naturales durante el 2026.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que entregará un beneficio a los propietarios de viviendas que se han visto afectadas por catástrofes naturales durante el 2026.

Se trata de una rebaja en el pago de sus contribuciones, lo que se traduce en un “alivio tributario en materia de Impuesto Territorial”, que permitirá calcular el valor actual de la propiedad tras sufrir daños por incendios, inundaciones, terremotos, temporales u otros eventos de similar naturaleza.

De acuerdo con el sitio web del organismo, esta ayuda económica consta de “una rebaja en proporción a la afectación del bien raíz, del Impuesto Territorial correspondiente al segundo semestre de 2026 (…) en sectores que hayan sido informados al Servicio por organismos competentes, o conste en los antecedentes disponibles siempre que el SII pueda acreditar la afectación del inmueble”.





Cómo solicitar el beneficio del SII

Para acceder a este beneficio la persona dueña de la propiedad afectada deberá ingresar una “Solicitud de Bienes Raíces” a través de la página sii.cl, en donde deberá cargar todos los documentos que acrediten los daños a la vivienda. Dichos papeles son:

Certificados o documentos emitidos por organismos públicos competentes, tales como municipalidades, secretarías regionales ministeriales, gobiernos regionales u otras entidades encargadas de prestar apoyo en situaciones de emergencia.

tales como municipalidades, secretarías regionales ministeriales, gobiernos regionales u otras entidades encargadas de prestar apoyo en situaciones de emergencia. Fotografías que den cuenta de los daños ocasionados en la propiedad.

que den cuenta de los daños ocasionados en la propiedad. Cualquier otro antecedente o medio de prueba que permita verificar la magnitud de la afectación y la disminución del valor del inmueble.

Una vez declarada esta información, el SII evaluará el caso y dictará si corresponde modificar el avalúo fiscal y/o otorgar una rebaja de las contribuciones que refleje el valor real de la propiedad después del siniestro.