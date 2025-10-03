 Pagan hasta $700 mil mensuales por trabajar un año en zonas rurales de Chile: Así puedes postular - Chilevisión
Minuto a minuto
Decretan prisión preventiva para mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante “Solo quise salvarlos”: Desclasifican mensajes de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante Cinematográfica persecución: Carabineros detuvo a delincuente tras arriesgada huida por Alto Hospicio Tras incendio en Costanera Center: ¿Abrirá sus puertas hoy viernes el centro comercial? “Soy el único que...”: ME-O respondió a críticas de ser “mantenido” y aclaró su renta de $9 millones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/10/2025 13:31

Pagan hasta $700 mil mensuales por trabajar un año en zonas rurales de Chile: Así puedes postular

Se trata del Servicio País, una iniciativa que ofrece a profesionales la oportunidad de vivir y colaborar en localidades vulnerables de Chile durante un año.

Publicado por Gabriela Sambuceti

El 1 de octubre se abrieron las postulaciones al Servicio País, un programa impulsado por la Fundación Superación de la Pobreza que ofrece a profesionales la oportunidad de vivir y trabajar en zonas rurales aisladas del país.

En esta versión 2026, el programa ofrece hasta $700 mil pesos mensuales, con más de 200 cupos para desempeñarse en 95 comunas del país.

El programa tiene contemplado su inicio en el mes de marzo de 2026, mientras que sus postulaciones estarán disponibles hasta el próximo 31 de octubre.

Cómo postular al Servicio País

Según señala el sitio web del programa, el profesional que participe de la iniciativa “destina un año de su vida a vivir y colaborar en localidades vulnerables de Chile, contribuyendo a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, aportando su conocimiento, compromiso y creatividad a la gestión de las políticas y programas sociales”.

El programa entregará a sus participantes un aporte mensual de entre los $600 mil y $700 mil, además de seguro de salud, pasajes de ida y vuelta y 300 horas certificadas de capacitación en políticas públicas, gobiernos locales y trabajo comunitario.

La campaña de postulación ya está disponible en la página de serviciopais.cl.

Requisitos para postular al Servicio País

  •  Poseer Título Profesional, carrera de mínimo 8 semestres de duración y adjuntarlo digitalizado al momento de postular.
  •  Poseer Título Técnico en administración, finanzas, construcción, agrícola y turismo, adjuntar título digitalizado al momento de postular.
  • Conocimiento y experticia propia de tu área.
  • Disponibilidad para residir en la comuna de intervención durante el período de la intervención (1 año).
  • No estar en el registro de Inhabilidades para trabajar con niños, niñas y adolescentes.
  • Disponibilidad para realizar una Entrevista de Evaluación Grupal y Evaluación Individual de manera virtual.
  • Adjuntar certificado de nacimiento al momento de ingresar tu postulación.
  • Adicionales en caso de Profesionales Extranjeros/as:
  • Visa de permanencia definitiva en Chile.
  • Título profesional validado o en su defecto apostillado para ejercer en Chile
  • Considera que necesitarás una conexión estable a internet para realizar las entrevistas virtuales.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

Lo último

Lo más visto

Muebles y propiedades de Luis Jiménez van a remate: Esta es la lista de bienes incautados

Aunque todavía no se ha fijado la fecha del remate, ya se dio a conocer el inventario de bienes incautados con los que el exfutbolista buscará saldar su deuda.

03/10/2025

VIDEO | Costanera Center lleno de humo: Así se ve el interior del centro comercial por incendio

Durante la mañana de este viernes se registró un incendio al interior del Mall Costanera Center, ubicado en la comuna de Providencia.

03/10/2025

“Esa es la gran deuda...”: Coté López rompe el silencio por remate de bienes de Luis Jiménez

La modelo abrió una caja de preguntas en su Instagram, donde uno de sus seguidores le consultó sobre cómo le afectaba el remate de bienes de su exesposo, Luis Jiménez.

03/10/2025

Ganaría millonario sueldo: Aseguran que Kaminski ya tendría nuevo trabajo tras giro laboral

Según dijo Cecilia Gutiérrez, el comunicador también habría conseguido un nuevo préstamo para saldar su "tormento de problemas económicos".

03/10/2025