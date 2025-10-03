Pagan hasta $700 mil mensuales por trabajar un año en zonas rurales de Chile: Así puedes postular - Chilevisión

Se trata del Servicio País, una iniciativa que ofrece a profesionales la oportunidad de vivir y colaborar en localidades vulnerables de Chile durante un año.

El 1 de octubre se abrieron las postulaciones al Servicio País, un programa impulsado por la Fundación Superación de la Pobreza que ofrece a profesionales la oportunidad de vivir y trabajar en zonas rurales aisladas del país.

En esta versión 2026, el programa ofrece hasta $700 mil pesos mensuales, con más de 200 cupos para desempeñarse en 95 comunas del país.

El programa tiene contemplado su inicio en el mes de marzo de 2026, mientras que sus postulaciones estarán disponibles hasta el próximo 31 de octubre.

Cómo postular al Servicio País

Según señala el sitio web del programa, el profesional que participe de la iniciativa “destina un año de su vida a vivir y colaborar en localidades vulnerables de Chile, contribuyendo a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, aportando su conocimiento, compromiso y creatividad a la gestión de las políticas y programas sociales”.

El programa entregará a sus participantes un aporte mensual de entre los $600 mil y $700 mil, además de seguro de salud, pasajes de ida y vuelta y 300 horas certificadas de capacitación en políticas públicas, gobiernos locales y trabajo comunitario.

La campaña de postulación ya está disponible en la página de serviciopais.cl.

Requisitos para postular al Servicio País