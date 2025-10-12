Películas de terror gratis durante todo octubre: Conoce la cartelera de Cine UC - Chilevisión

La entrada al ciclo “Filmografía del Miedo” del Cine UC es liberada y por orden de llegada. Conoce a continuación la cartelera y los horarios.

El terror regresa a la gran pantalla con el ciclo “Filmografía del Miedo” del Cine UC, que se desarrollará del 13 al 30 de octubre en Alameda #390. La programación gratuita reunirá clásicos y estrenos del género, desde Drácula y Alien hasta El bebé de Rosemary y Nosferatu (2024).

Durante las funciones, Librerías UC sorteará libros de terror, invitando al público a vivir una experiencia que combina cine y literatura.

Organizado por la Dirección de Extensión Cultural UC, el ciclo busca mostrar cómo el miedo ha evolucionado en el cine, desde los primeros filmes expresionistas hasta las reinterpretaciones modernas del horror.

Con entrada liberada y por orden de llegada, la muestra incluye películas de grandes directores como Francis Ford Coppola, Ridley Scott, Roman Polanski, Kenneth Branagh y Robert Eggers, además de íconos como Frankenstein, vampiros y hombres lobo.

Programación completa de “Filmografía del Miedo”

A continuación, revisa todos los títulos que formarán parte del ciclo de terror que se tomará el Cine UC entre el 13 y el 30 de octubre: