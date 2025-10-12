 Películas de terror gratis durante todo octubre: Conoce la cartelera de Cine UC - Chilevisión
12/10/2025

Películas de terror gratis durante todo octubre: Conoce la cartelera de Cine UC

La entrada al ciclo “Filmografía del Miedo” del Cine UC es liberada y por orden de llegada. Conoce a continuación la cartelera y los horarios.

Publicado por Gabriela Valdés

El terror regresa a la gran pantalla con el ciclo “Filmografía del Miedo” del Cine UC, que se desarrollará del 13 al 30 de octubre en Alameda #390. La programación gratuita reunirá clásicos y estrenos del género, desde Drácula y Alien hasta El bebé de Rosemary y Nosferatu (2024).

Durante las funciones, Librerías UC sorteará libros de terror, invitando al público a vivir una experiencia que combina cine y literatura.

Organizado por la Dirección de Extensión Cultural UC, el ciclo busca mostrar cómo el miedo ha evolucionado en el cine, desde los primeros filmes expresionistas hasta las reinterpretaciones modernas del horror.

Con entrada liberada y por orden de llegada, la muestra incluye películas de grandes directores como Francis Ford Coppola, Ridley Scott, Roman Polanski, Kenneth Branagh y Robert Eggers, además de íconos como Frankenstein, vampiros y hombres lobo.

Programación completa de “Filmografía del Miedo”

A continuación, revisa todos los títulos que formarán parte del ciclo de terror que se tomará el Cine UC entre el 13 y el 30 de octubre:

  • La noche del demonio (1957): Lunes 13 octubre 16:00 hrs. y miércoles 29 octubre 18:30 hrs. 
  • Halloween (1978): Martes 14 octubre 16:00 hrs. y martes 28 octubre 18:30 hrs.
  • El hombre lobo americano en Londres (1981): Miércoles 15 octubre 16:00 hrs. y lunes 27 octubre 18:30 hrs.
  • La profecía (1976): Jueves 16 octubre 16:00 hrs.
  • Nosferatu (2024): Viernes 17 octubre 16:00 hrs. y martes 21 octubre 18:30 hrs.
  • Mary Shelley’s Frankenstein (1994): Lunes 20 octubre 16:00 hrs. y miércoles 22 octubre 18:30 hrs.
  • Carrie, extraño presentimiento (1976): Lunes 20 octubre 18:30 hrs. y viernes 24 octubre 16:00 hrs. 
  • La profecía II (1978): Miércoles 22 octubre 16:00 hrs.
  • Las manos de Orlac (1935): Jueves 23 octubre 16:00 hrs.
  • Una chica vuelve sola a casa de noche (2014): Jueves 23 octubre 18:30 hrs.
  • Alien, el octavo pasajero (1979): Lunes 20 octubre 18:30 hrs. y viernes 24 octubre 16:00 hrs. 
  • El enigma de otro mundo (1982): Viernes 17 octubre 18:30 hrs. y lunes 27 octubre 16:00 hrs. 
  • Bram Stoker’s Dracula (1992): Miércoles 15 octubre 18:30 hrs y martes 28 octubre 16:00 hrs.
  • El bebé de Rosemary (1968): Martes 14 octubre 18:30 hrs. y miércoles 29 octubre 16:00 hrs. 
  • El hombre lobo (2010): Lunes 13 octubre 18:30 hrs. y jueves 30 octubre 16:00 hrs.
