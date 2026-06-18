Paga menos en el Metro: Así puedes activar el descuento de $100 pesos en cada viaje que hagas

El beneficio se puede activar en simples pasos a través de tu celular y te permitirá ahorrar hasta $6.000 en 30 días.

MetroMuv es una plataforma gratuita de pago que en septiembre del año pasado fue lanzada por Metro de Santiago, con el objetivo de facilitar la experiencia de los usuarios al momento de financiar sus viajes.

Ahora, esta herramienta anunció un importante beneficio que permitirá a miles de pasajeros ahorrar en su presupuesto mensual destinado a locomoción y transporte.

Cómo obtener descuento en pasaje de Metro

Según información de la empresa a través de redes sociales, el beneficio consta de una devolución de $100 por cada pasaje de Metro que pagues con la tarjeta MetroMuv VISA.

Este abono será cargado de forma automática al saldo de la tarjeta al día hábil siguiente. Es decir, si un día ocupas Metro en la mañana y en la tarde, al día siguiente tendrás una devolución de $400.

Para acceder al beneficio debes descargar la aplicación de MetroMuv, seguir los pasos y activar la tarjeta. Eso sí, es importante mencionar que el tope del beneficio es de $6.000 , equivalentes a 20 pasajes.





Cómo descargar MetroMuv en celulares MetroMuv ya se encuentra disponible para ser descargada en iPhone y dispositivos que utilicen sistema operativo Android: En el caso de que tengas iPhone, debes dirigirte a App Store e ingresar MetroMuv en la barra de búsqueda. En el caso de que tengas otro tipo de celular, debes dirigirte a Google Play e ingresar MetroMuv en la barra de búsqueda.

