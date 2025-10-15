 Ocho comunas de Santiago sufrirán corte de luz este jueves 16 de octubre - Chilevisión
15/10/2025 18:13

Ocho comunas de Santiago sufrirán corte de luz este jueves 16 de octubre

Las comunas afectadas por corte de luz serán Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Ñuñoa, Conchalí, Estación Central y Colina.

Publicado por CHV Noticias

Un total de ocho comunas de Santiago sufrirán corte de luz este jueves 16 de octubre, de acuerdo a lo anunciado por Enel.

Se trata de interrupciones programadas por la compañía como parte de los trabajos para mejorar la calidad del servicio.

Las comunas afectadas por corte de luz serán Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Ñuñoa, Conchalí, Estación Central y Colina.

Habrá corte de luz en ocho comunas de Santiago el jueves 16 de octubre 

  • Lo Barnechea. Jueves 16 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Las Condes. Jueves 16 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • La Reina. Jueves 16 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Peñalolén. Jueves 16 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Ñuñoa. Jueves 16 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

  • Peñalolén. Jueves 16 de octubre desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Conchalí. Jueves 16 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Estación Central. Jueves 16 de octubre desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Colina. Jueves 16 de octubre desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

