Anuncian nueva fecha de remate de maletas abandonadas en el Aeropuerto: Así puedes participar - Chilevisión

25/10/2025 17:54

Anuncian nueva fecha de remate de maletas abandonadas en el Aeropuerto: Así puedes participar

La subasta se realizará en las próximas semanas. Revisa acá la nueva fecha, los artículos que serán rematados y cómo participar.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección General de Crédito Prendario y Remates (Dicrep), más conocida como "La Tía Rica", anunció una nueva fecha para la subasta de más de 600 equipajes abandonados en el Aeropuerto de Santiago.

En esta nueva convocatoria se subastarán 661 lotes, correspondientes a equipajes y artículos hallados en el terminal aéreo entre 2024 y 2025 que no fueron reclamados.

Originalmente, el remate estaba programado para este mes, pero fue reprogramado. Revisa acá cuál es la nueva fecha y cómo participar.

¿Cuándo es el remate de las maletas abandonadas?

Según informó la institución en su sitio web, la reprogramación busca "garantizar las mejores condiciones para un remate con los más altos estándares".

De esta forma, la subasta se realizará definitivamente el miércoles 17 de diciembre.

¿Qué se remata?

Según informó "La Tía Rica", el remate incluye 661 lotes, compuestos por unas 300 maletas extraviadas, además de mochilas, bolsos y otros artículos rodantes.

Los artículos hallados entre 2024 y 2025 que no fueron reclamados se mantienen resguardados en la bodega de la Municipalidad de Pudahuel.

Desde "La Tía Rica" informaron que próximamente habrá más detalles sobre horarios, proceso de inscripción y exhibición de los artículos.

Si te interesa participar en el remate, puedes conocer más información en el sitio oficial.

