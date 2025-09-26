Mundial Sub 20 en Chile 2025: Transporte público, accesos y recomendaciones para ir a los estadios - Chilevisión

El sábado 27 de septiembre inicia el torneo planetario cuya sede será nuestro país y en CHV Noticias te dejamos una completa guía para informarte sobre los accesos a los estadios que albergarán los partidos.

Este sábado 27 de septiembre inicia el Mundial Sub 20 que transmitirá Chilevisión y que se realizará en cuatro regiones de nuestro país: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

El torneo planetario reunirá hasta el próximo 19 de octubre a 24 selecciones divididas en seis grupos y contará con una fase de eliminación directa desde octavos de final.

El Estadio Nacional en Ñuñoa será el escenario del debut de Chile frente a Nueva Zelanda y también de la gran final. Brasil llega como máximo candidato tras consagrarse campeón invicto del Sudamericano Sub 20.

Los estadios del Mundial Sub-20 Chile 2025

Los últimos años fue puesta en marcha una millonaria inversión para mejorar gran parte de los recintos deportivos que albergarán la cita planetaria, los cuales cuentan desde ahora con nueva infraestructura de estándar FIFA.

Estadio El Teniente - Rancagua En auto: El estadio está en Av. Capitán Ramón Freire. Puedes acercarte por Av. Millán, Av. Freire, o por la Ruta 5 si vienes de otras ciudades. Hay estacionamientos públicos y privados cercanos. Tren: El Metrotren conecta Santiago con Rancagua. Una vez en Estación Rancagua, hay transporte local para acercarse al estadio. Micro: Varias líneas locales de Trans O’Higgins pasan cerca del estadio: 101, 102, 103 (Circunvalación); 201, 202, 203; 301, 302, 303, 304; también la 403. También, después de bajar del tren, micros 501, 401, 402, etc., según tu punto de llegada.



Estadio Elías Figueroa - Valparaíso Auto: Llegas desde Valparaíso centro por calles que ascienden al cerro Playa Ancha, dirección hacia el estadio Elías Figueroa (José Santos Ossa). Hay acceso por Av. Francia, por ejemplo. Metro: Línea 1 del Metro Valparaíso (Limache − Puerto) tiene estaciones relativamente cercanas. Caminando desde la más próxima tardarías poco más de 40 minutos. Micro: Muchas micros que van a Playa Ancha sirven para llegar cerca al estadio: 601, 602, 603, 605, 610, 611, 612 (que digan Playa Ancha). También líneas como 501, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 518, 522.



Estadio Fiscal de Talca - Talca Auto: Se ubica en Alameda Bernardo O’Higgins Nº 251, Talca. ‎Puedes llegar por la Alameda desde el centro. También por la Circunvalación Norte para accesos más rápidos si vienes de fuera de la ciudad. Micro: Las líneas de micro 1 y 3, y el colectivo 11 acercan bastante al estadio, dejando pasajeros en calle 4 Poniente con Alameda. También la Línea 1 (“Estadio – Matadero”) es una de las tradicionales que llega muy cerca.



Estadio Nacional - Santiago

