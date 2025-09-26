 ¡Atención! Metro de Santiago anunció importantes cambios para hoy viernes 26 - Chilevisión
26/09/2025 18:51

Metro de Santiago comunicó importante cambio en estación de L5 y operaciones a velocidad reducida para este viernes

El tren subterráneo informó modificaciones para sus operaciones en la presente jornada. A continuación, entérate de todos los detalles.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Metro de Santiago hizo dos avisos importantes sobre sus operaciones en la presente jornada.

El tren subterráneo informó que la estación Pedrero, ubicada en la Línea 5, operará como estación común.

Eso implicará que tanto trenes de ruta verde como roja se detendrán en Pedrero. ¿La razón? El partido de Colo-Colo ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

Metro de Santiago informa que cinco líneas operarán a velocidad reducida por lluvias

Más temprano, Metro de Santiago comunicó que los tramos abiertos de cinco líneas operarán a velocidad reducida por motivos de seguridad.

Estas serán la Línea 1, Línea 2, Línea 5, Línea 4 y Línea 4A. 

El tren subterráneo hizo un llamado a planificarse, ya que, según señalaron, eso puede aumentar el tiempo de viaje.

