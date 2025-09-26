¡Atención! Metro de Santiago anunció importantes cambios para hoy viernes 26 - Chilevisión

El tren subterráneo informó modificaciones para sus operaciones en la presente jornada. A continuación, entérate de todos los detalles.

Este viernes, Metro de Santiago hizo dos avisos importantes sobre sus operaciones en la presente jornada.

El tren subterráneo informó que la estación Pedrero, ubicada en la Línea 5, operará como estación común.

Eso implicará que tanto trenes de ruta verde como roja se detendrán en Pedrero. ¿La razón? El partido de Colo-Colo ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

17:24 hrs. ¡Atención! 👀Hoy, Pedrero de #L5 operará como estación común. Todos los trenes ruta verde y roja 🟢🔴 se detendrán en la estación. — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 26, 2025

Metro de Santiago informa que cinco líneas operarán a velocidad reducida por lluvias

Más temprano, Metro de Santiago comunicó que los tramos abiertos de cinco líneas operarán a velocidad reducida por motivos de seguridad.

Estas serán la Línea 1, Línea 2, Línea 5, Línea 4 y Línea 4A.

El tren subterráneo hizo un llamado a planificarse, ya que, según señalaron, eso puede aumentar el tiempo de viaje.