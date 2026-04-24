Maratón de Santiago 2026: Todo lo que debes saber sobre uno de los eventos más importante del año en Chile

Como es tradicional, la competencia estará dividida en tres categorías: 42K, 21K y 10K y su largada y meta estarán en Alameda, frente al Palacio de La Moneda.

Este domingo 26 de abril se llevará a cabo la Maratón de Santiago 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del país que contará con importantes representantes nacionales e internacionales.

Como es tradicional, la competencia estará dividida en tres categorías: 42K, 21K y 10K y su largada y meta estarán en Alameda, frente al Palacio de La Moneda.





Cuáles serán los recorridos de la Maratón de Santiago 2026

42k

21K

10K

Revisa todos los cortes de calle por la Maratón de Santiago 2026

Alameda: Desde las 12:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril.

Desde las 12:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril. Amunátegui: Desde las 09:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril.

Desde las 09:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril. Lord Cochrane: Desde las 06:00 horas del sábado 25 hasta las 15:00 del domingo 26 de abril.

Desde las 06:00 horas del sábado 25 hasta las 15:00 del domingo 26 de abril. Morandé: Desde las 09:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril.

Desde las 09:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril. Teatinos: Desde las 09:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril.

Desde las 09:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril. Nataniel Cox: Desde las 09:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril.

Desde las 09:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril. Zenteno: Desde las 09:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril.

Desde las 09:00 horas del sábado 25 hasta las 18:00 del domingo 26 de abril. Alonso de Ovalle: Desde las 00:01 horas del sábado 25 hasta las 15:00 del domingo 26 de abril.

¿A qué comenzará a funcionar el Metro para la Maratón de Santiago 2026?

Debido a este importante evento, Metro de Santiago anunció un horario especial para la jornada del domingo 26.

Esto se hace con la intención de facilitar el traslado tanto de los corredores como del público en general. Por esta razón, las estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 5 de la red subterránea de trenes de la capital comenzará a funcionar a las 06:00 AM, adelantando en 90 minutos su horario habitual de domingo.

La empresa también informó que una de las novedades de esta edición será la entrega de una tarjeta Bip gratuita para quienes estén inscritos. Este beneficio vendrá incluido en el kit oficial y contará con carga suficiente para cubrir un viaje de ida y vuelta.

Se podrá hacer seguimiento en línea a los corredores

Para esta edición, las personas que tengan un familiar, amigo, o directamente que quieran seguir el recorrido de un corredor lo pueden hacer en tiempo real.

Para eso solo se necesita descargar la aplicación Prokart Running, donde deberás ingresar el número del corredor o la corredora.

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Maratón de Santiago 2026 incorpora por primera vez un “coach digital”

Para esta edición, el Maratón de Santiago incorporará por primera vez un “coach conversacional” disponible vía WhatsApp, el cual permitirá a los corredores interactuar directamente desde su celular para resolver consultas antes, durante y después del evento.

La herramienta combina inteligencia artificial conversacional con contenidos y recomendaciones elaboradas junto al equipo de la Maratón de Santiago con el objetivo de entregar orientación útil a todos los participantes.