Cuándo y a qué hora ver la SUPERLUNA de octubre en Chile: Es la más brillante de los últimos años - Chilevisión

06/10/2025 13:48

Cuándo y a qué hora ver la SUPERLUNA de octubre en Chile: Es la más brillante de los últimos años

La Superluna del Cazador estará este año un 7% más grande y un 14% más brillante que la media por lo que, adelantan, será un fenómeno más impresionante de lo habitual.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Un nuevo fenómeno astronómico se verá desde Chile: Se trata de la denominada Luna del Cazador, importante hito que se remonta mucho antes de la existencia de los relojes modernos, cuando los agricultores de los pueblos originarios del hemisferio norte desarrollaron su propio calendario basado en los ciclos lunares.

Dicho nombre se asigna a la primera luna llena que sigue al equinoccio de otoño en septiembre, lo que marca el inicio de la temporada en que las comunidades antiguas comenzaban las labores de caza y almacenamiento previo al invierno.

Según la NASA, una superluna ocurre cuando la órbita de la Luna está más cerca de la Tierra (perigeo) al mismo tiempo que hay una luna llena, apareciendo ligeramente más grande y brillante en el cielo.

¿Cuándo y a qué hora ver al Superluna en Chile?

Según el medio Earth Sky, serán 361.458 kilómetros de distancia, cuando el promedio es de 384.000 kilómetros. Además, el espectáculo astronómico será visible sin necesidad de elementos especiales de observación.

Aunque en algunos países se podrá apreciar durante la madrugada del 6 de octubre, en Chile este fenómeno estará reservado para el día siguiente. Esta será la mejor hora para observarlo:

      • La noche del 7 de octubre, 20:40 horas, cuando la luna comience a salir por la cordillera.

Este año la Superluna del Cazador estará un 7% más grande y un 14% más brillante que la media, un fenómeno registrado y calculado según parámetros astronómicos oficiales.

Otras dos superlunas en lo que queda de 2025

Esta luna será la primera de tres superlunas consecutivas este año: las próximas están agendadas para el 5 de noviembre y 4 de diciembre, ofreciendo nuevas oportunidades para disfrutar de este fenómeno astronómico.

“Es un efecto muy sutil que no siempre se puede notar a menos que se observe la luna con regularidad”, explicó Noah Petro, científico del proyecto Artemis III de la NASA, a CNN en Español.

“Por eso, animo a la gente a salir a observar la luna, no solo el lunes o el martes, sino más tarde en la semana, a lo largo de un mes, o incluso de varios meses, para observar sus cambios”.

